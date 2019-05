La URV acollirà estudiants russos a partir del curs 2020-2021

La universitat russa RANEPA convida per primer cop aquest estiu alumnes del campus tarragoní

La Universitat Rovira i Virgili (URV) acollirà per primer cop a partir de setembre de 2020 estudiants russos en el marc d’un acord firmat entre quatre universitats espanyoles, entre les que es troba la URV, i quatre universitats russes. El conveni contempla col·laboració en recerca entre els diferents campus i ofertes de doble titulació. Aquest estiu es posarà en marxa aquest acord amb l’oferiment per part de la Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA) a la URV perquè cinc estudiants puguin assistir gratis a l’Escola d’Estiu Internacional.El vicerector d’Internacionalització de la URV, John Style, explica que la universitat està elaborant una «anàlisi comparatiu entre els programes d’estudis» dels diferents centres per detectar els estudis i les àrees de recerca on hi hagi més proximitat. De moment, Style assenyala que hi ha àrees «d’interès comú a gairebé totes les universitats, com seria assignatures relacionades amb estudis internacionals, d’administració d’empreses i d’economia». La URV també explora alguna mena d’intercanvi en el camp de nanotecnologia.Els primers alumnes russos arribaran el curs 2020-2021, segons les previsions de la universitat tarragonina, l’única catalana que ha signat aquest acord que inclou la Universitat de València –que manté contactes amb RANEPA des de fa 10 anys– , la Universitat d’Oviedo i la Universitat Carlos III de Madrid. Per part de Rússia, formen part del conveni RANEPA, que ha coliderat el procés, la National University of Science and Technology MISIS, la Russian Foreign Trade Academy i la Tomsk State University, de Rússia.De moment, cinc estudiants viatjaran aquest estiu a la regió de Kazan per assistir a un Summer School destinat a aquells estudiants interessats a discutir temes d’actualitat internacional amb un grup d’estudiants russos i internacionals. Els alumnes només hauran de pagar el viatge. Per Style és una «oportunitat perquè els estudiants s’exposin a la cultura russa».La Universitat de València prepara una reunió de les vuit universitats valencianes a la tardor on assistiran rectors i vicerectors i representants de les àrees acadèmiques identificades, ja que l’intercanvi no es limitarà a qüestions estratègiques sinó a propostes concretes d’intercanvi de PDI, estudiant i recerca relacionades amb disciplines acadèmiques específiques.