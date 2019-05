Homenatge als defensors del Fort de l'Oliva en la Guerra del Francès

Ofrena de corones al costat d’una placa que es va col·locar amb motiu del primer centenari

La Muntanya de l’Oliva va ser escenari, ahir a la tarda, d’un acte d’homenatge dels tarragonins que van defensar aquest punt estratègic de la ciutat durant la Guerra del Francès. Una placa col·locada amb motiu del primer centenari recorda els cruents fets que van succeir el 1811 i que van suposar la invasió de Tarragona per part de l’exèrcit de Napoleó.Pere Manuel Llorens va conduir un acte que va començar amb la desfilada d’una representació de les Milícies Urbanes de Tarragona. Llorens va recordar que «l’assalt al Fort de l’Oliva va començar a les vuit del vespre del 29 de maig del 1811 i aquella mateixa nit va caure en poder dels francesos». «D’aquesta manera, es va neutralitzar la defensa més important de la ciutat, que posteriorment fou derruïda», va afegir. Llorens també va fer una referència a l’italià Camillo Vacani, oficial de les tropes napoleòniques, que va participar de manera activa en la presa del fort. Com a conseqüència de la victòria aconseguida, Vacani va ser condecorat i, anys després, el 1845, va rebre el títol de baró i, quan se li va preguntar quin atribut volia afegir, sense dubtar va escollir el de Fort de l’Oliva, en record de la seva activa participació en l’assalt d’aquest indret».Al costat d’una placa que informa que en aquest espai de la ciutat «es va aixecar el memorable Castell de l’Oliva», Llorens va fer de conductor d’un homenatge que va comptar amb la presència del comandant naval Lorenzo Machado, del capità de corbeta Fernando de la Torre i del brigada Alfonso Ginés Gómez, els quals van participar en la col·locació de les corones al costat de la placa commemorativa.Jaume Costa, president de l’Associació Setge de Tarragona 1811, va dir en el seu parlament que, «uns anys més, ens trobem a l’Oliva per commemorar la desfeta del fortí, des d’on es va defensar la ciutat del violent atac de les tropes franceses i que va suposar la mort de gairebé tots els tarragonins» que eren al lloc dels fets. Costa va recordar que el pròxim 28 de juny el Monument als Herois del 1811 tornarà a ser escenari de l’homenatge que la ciutat farà als defensors de la ciutat i als tarragonins que van lluitar durant el setge de l’exèrcit napoleònic.En l’acte també va participar el regidor electe de Junts per Tarragona, Dídac Nadal, qui va dir que «quan les tropes espanyoles marxaven de la ciutat, unes persones van defensar Tarragona, i cal preservar la memòria i no oblidar el que va passar per tal que no es repeteixin fets com aquells».L’acte va comptar amb la participació de Pau Fernández, alumne del Conservatori de Música de la Diputació, qui va interpretar L’emigrant i El cant dels ocells.