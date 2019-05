Exposicions, tallers de cuina i cinema per acostar les realitats africanes a Tarragona

Actualitzada 30/05/2019 a les 15:31

Les diferents realitats africanes són el fil conductor d’Estiu Cooperació, el cicle d'activitats del Departament de Cooperació de l'Ajuntament de Tarragona per a l’estiu. Exposicions, tallers, cinema i activitas formatives conformen una programació amb tretze activitats gratuïtes que es faran del 7 de juny al 31 de juliol.

L'Espai Jove la Palmera acollirà les tres sessions de contes africants que acostaran als infants part de les històries orals i les cançons de diferents racons d'aquest continent. També es faran dos tallers de cuina que endinsaran els participants en multiplicitat de cultures africanes de nord a sud i d’esta a oest. Els assistents a cada taller prepararan uns plats que després podran compartir amb les altres participants a l’Espai Jove La Palmera. També en l'àmbit gastronòmic, qui vulgui podrà gaudir del ritual de preparació del te sahrauí de la mà d'Una Finestra el Món.Àfrica també serà el denominador comú del cicle de cinema que, amb tres sessions, es farà el dimecres a la nit a l'Espai Jove la Palmera, amb les projeccions dels films Sofia, Owino i Wallay.A partir del 4 de juny es podrà gaudir de dues exposicions. El primer serà Alpes: última salida, realitzada per quatre joves tarragonins que durant l’agost del 2018 van viatjar als Alps per fer un reportatge sobre el periple de les persones migrants en trànsit per Europa. La dona al Sud, per la seva banda, relata mitjançant fotografies i textos breus les desigualtats de gènere que pateixen les dones a diferents països africants.Les activitats es tancaran el 31 de juliol amb el Yo Pongo Internacional i el concert de Yacine Belahcene qui, acompanyat de quatre músics, portarà una gran secció de ritmes i melodies vingudes del nord d’Àfrica, abraçant estils com el raï, reggae, funk i electro rock psicodèlic embogit.