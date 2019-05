El Bouquet Festival programa sis concerts en la seva 7a edició

L’esdeveniment, que se celebrarà del 5 de juliol al 30 d’agost, combinarà el folk, el jazz i la música clàssica

Sis concerts, tres cicles, tres espais

El Bouquet Festival celebrarà del 5 de juliol al 30 d’agost la seva 7a edició, en la qual es tornaran a maridar patrimoni, música i vermut. Enguany l’esdeveniment programa un total de sis concerts dividits en tres cicles que tindran lloc a diferents espais: la Casa Canals, el Teatret del Serrallo i el Claustre del Seminari.La proposta musical, amb concerts de petit format i aforament reduït, busquen la proximitat amb la música en directe i els músics. Un dels objectius és apropar la màxima varietat d’estils al públic, des de tangos i ball, passant pel jazz més clàssic i experimental, al flamenc i també la música clàssica.A més, aquest 2019 el festival aposta per una programació on formacions d’arreu de l’estat convergeixen amb els músics de la zona. Els concerts es dividiran en dues parts seguint així la filosofia del Bouquet: concert i tastet gastronòmic amb vermut.Els concerts començaran a les 21h i tindran una durada aproximada d’una hora. La setena edició es distribuirà en tres cicles marcats per un estil propi lligat a cada espai: cicle de música folk a la Casa Canals, cicle de música Jazz al Teatret del Serrallo i cicle de música clàssica al Claustre del Seminari.Pel que fa al cicle de música Folk, que tindrà lloc a la Casa Canals, els dies 5 i 6 de juliol es podrà gaudir del Concurs Internacional de Focs Artificials de Tarragona des del terrat d’aquest espai, un cop finalitzat el concert i abans de la part de tast i vermut. El 5 de juliol tindrà lloc el concert inaugural amb el grup Fetén Fetén, mentre que el 6 de juliol serà el torn de Guillem Anguera.Quan al cicle de jazz, el Teatret del Serrallo acollirà el concert de dues formacions. Sommeliers presentaran el seu darrer treball, 8 a.m, el dia 16 de juliol, mentre que Pere Navarro actuarà el dia 2 d’agost.Per últim, el cicle de música clàssica, que se celebrarà al Claustre del Seminari, també inclou dos concerts. El 9 d’agost serà el torn de la pianista Paula Coronas, mentre que el 30 d’agost l’espai acollirà el concert de cloenda a càrrec de Serra’s & Maria Parra Trio.