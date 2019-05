Detenen un home a Tarragona per una ordre de cerca pendent d'un jutjat de Toledo

L’arrest s’ha produït aquesta matinada, quan una patrulla que es trobava pel carrer Torres Jordi ha topat amb un vehicle que circulava de manera irregular

Detingut a Bonavista per una ordre de cerca quan passejava el seu gos

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un home de 35 anys que tenia pendent una ordre de crida i cerca dictada pel Jutjat Penal 1 de Toledo. L’arrest s’ha produït cap a les 5 de la matinada, quan una patrulla que es trobava pel carrer Torres Jordi ha topat amb un vehicle que circulava de manera irregular. Després d'identificar-ne els dos ocupants, els agents han detingut un d'ells per tenir una ordre de crida i cerca d’un jutjat de Toledo.Per altra banda, el cos policial municipal també va detenir ahir un home de 37 anys anys que tenia pendent una ordre de crida i cerca d’un jutjat de Tarragona. Els fets es van produir a les 9.30h, quan un agent de paisà va localitzar un home sospitós passejant el seu gos prop al barri de Bonavista. L'arribada d'una dotació uniformada va servir per comprovar que el Jutjat Penal 1 de Tarragona reclamava aquest home per un delicte contra la seguretat del trànsit, motiu pel qual va ser arrestat.