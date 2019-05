«He vist que, musicalment, els nens i jo connectem fàcil»

Aquest dissabte 1 de juny el músic barceloní, un dels més seguits, escoltats i ballats de l’escena ‘indie’, actuarà al Festival Minipop

Actualitzada 29/05/2019 a les 14:45

—No recordo haver fet un concert pensat principalment per a públic familiar, tot i que algun cop sí que he vist que vénen pares amb nens petits. No em condiciona gaire, perquè no faig un Show +18, però potser sí que em fa gràcia dedicar-lo una mica més als petits.—Això he sentit alguns cops. Suposo que hi deu haver una part de raó. Jo no tinc nens, però sí que he vist que, musicalment, connectem fàcil. Tampoc soc un artista que senti rebuig a la terminologia infantil, hi ha coses que m’encaixen, així que potser parlem el mateix idioma en moltes cançons.—No, mai. La faig per a mi.—El fet que fos un concert diferent va ser important. També que fos a Tarragona, on fa bastant que no hi toco, i no m’agrada la idea de que passi tant de temps sense veure aquest públic. El factor nens també és divertit.—Encara no he pensat en el gir que li puc donar, però suposo que ho caricaturitzarem una mica més del normal. Potser vestint-nos una mica diferent i preparant moltes històries per explicar sobre el significat de les cançons. També treballarem amb la selecció de cançons.—Hi ha diferents graus de galactropicalisme al que podem arribar, depèn de moltes coses. Per exemple, de com de gran sigui l’escenari, o el pressupost per portar coses enormes... He d’acabar d’estudiar-ho, però segur que hi haurà màgia!—A la primera entrevista que vaig fer amb el meu segon disc, La Idea Salvaje, em van preguntar com definiria el meu estil, i va ser la primera paraula que se’m va ocórrer. A totes les entrevistes següents, em deien «eres un artista que se define como...». Així que ja me la vaig quedar. Crec que és una manera senzilla de treure’m aquesta pregunta de sobre, perquè són dos elements que es troben força sovint a les meves cançons.—El disc va sortir fa poc més d’un any i la veritat és que m’ha portat a més llocs que mai. Tot just arribem de l’Equador, on vam anar a veure què passava amb un petit acústic, i hem acabat fent tres dates amb tot venut. És sorprenent com ens està rebent el públic llatinoamericà, em sento molt agraït. Fem festivals a Espanya, però també a Colòmbia, Mèxic, Perú... Sento que les cançons s’han tornat globals i que connecten allà on es parla castellà. És una sort.—Sí és clar, són les divertides. O amb Miss Honolulu. De seguida es nota que la gent té ganes de cantar-les i ballar-les, hi ha molts somriures i moltes mirades de complicitat amb algunes de les frases. És una cosa que ens posa de bon humor.