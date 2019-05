La CUP aposta per Ricomà per poder fer fora Ballesteros del govern municipal de Tarragona

Els cuparires estableixen diverses condicions que caldria que ERC assumís per tenir els seus vots

El grup municipal de la CUP, que a les passades eleccions municipals va aconseguir mantenir els dos regidors a l'Ajuntament de Tarragona, ha anunciat aquest dimecres la seva mà estesa a ERC per poder convertir Pau Ricomà en alcalde de la ciutat.Laia Estrada, la regidora cupaire, ha indicat, però, que aquesta mà estesa té com a condicionants cinc compromisos que cal que els republicans assumeixin. Es tracta de la modificació del POUM per tirar enrere el projecte d'urbanització de la Budellera, l'estudi de qualitat de l'aire que reivindica des del 2015, un estudi sobre el contracte de la brossa, la implantació dels pressupostos participatius amb una partida mínima de l'1% del pressupost municipal i potenciar els habitatges socials a la ciutat. En aquest últim punt, en concret els cupaires demanen la mobilització del parc d'habitatges buits en mans dels bancs i grans tenidors amb sancions utilitzant el tanteig i retracte garantint l'ús social dels habitatges.El que no ha quedat clar després de la compareixença de la CUP és si estan disposats a formalitzar un pacte de govern i assumir regidories, tot i que és una possibilitat que no han tancat definitivament.La número 1 de la candidatura de la CUP, Laia Estrada, explicava que la formació havia estat «imprescindible per desemmascarar el veritable rostre del PSC i de Ballesteros». I afegia que, «ara hem de ser imprescindible per culminar aquest procés de finalització de l'era Ballesteros».