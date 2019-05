El Minipop ja ho té tot a punt per celebrar la seva 9a edició

El festival comptarà amb cinc bandes musicals que arriben amb nous treballs discogràfics, entre elles El Petit de Cal Eril i Xarim Aresté

Actualitzada 29/05/2019 a les 13:42

El festival Minipop ja ha instal·lat a la Rambla Nova els seus punts de colors per anunciar que ho té tot llest per la seva 9a edició, que tindrà lloc del 31 de maig al 2 de juny al passeig de les Palmeres. Enguany el festival estarà ple d’estrenes amb fins a cinc grups que presentaran nou treball discogràfic i dos que actuaran per primera vegada a Tarragona.El Petit de Cal Eril estrenarà dissabte al Minipop un disc publicat fa menys de dues setmanes, el 17 de maig. El músic i la seva banda de pop sintètic pujaran a l’escenari amb Energia fosca i travessaran el cosmos gravitant amb cançons excepcionals com Sento o Ets una idea.Aquest maig també han publicat nou disc les Rombo (3 de maig) i El Pèsol Feréstec (9 de maig). Les primeres vindran dissabte al Minipop amb els vuit nou temes de Clara Montse Núria. El Pèsol Feréstec animarà el vermut de diumenge amb les sis cançons de pop poètic de L’exemple dels ocells.També presentaran treball al Minipop Xarim Aresté i Yawners, que van publicar els seus nous discs el 22 de març. El divendres 31 de maig Xarim Aresté tancarà la nit amb el seu quart disc en solitari El nus i altres mons, i la matinada de dissabte el duet madrileny format per Elena Nieto y Martin Muñoz explorarà la sonoritat més pop i contundent dels 90 amb el seu album de debut Just Calm Down.A més, els grups Germà Aire i Invisible Harvey actuaran per primera vegada a Tarragona, Nyandú acaba de publicar una cançó nova (FM) i una versió de Gato Pérez (Barca, cielo, ola), Carlos Sadness ha exhaurit entrades i Quimi Portet allarga la seva Festa Major d’Hivern en una gira mundial.Els punts del Minipop es van escampant poc a poc pel passeig de les Palmeres de la mà de la dissenyadora Eva Jolis i l’estudi d’arquitectura Pere Socias. Carabasses, universos infinits de colors i sèries de repeticions per homenatjar a una artista pionera i acollir la nova edició del Minipop.