El Gremi d'Artesans Pastissers lamenta el tancament de la històrica Sanromá

El propietari informa que ha decidit abaixar la persiana, en un comentari al seu Facebook

Actualitzada 29/05/2019 a les 09:57

La històrica pastisseria Sanromá, ubicada al xamfrà existent entre els carrers Rovira i Virgili i López Peláez, ha tancat les seves portes al públic després de quaranta anys d’activitat en aquest indret. En un comunicat emès mitjançant el seu compte de Facebook, la propietat anuncia que «la Pastisseria Sanromá va arribar a la seva fi. Sentint-ho molt, ens ha estat impossible mantenir el negoci familiar que tan feliços us ha fet a molts de vosaltres i a nosaltres mateixos». En el text, continua dient que «als que ens heu donat el vostre afecte i comprensió, us ho agrairem eternament». En un altre apartat, s’afegeix que «les persones que ens coneixeu sabeu pel que hem passat, i coneixeu la nostra història personal. Us donem les gràcies pel vostre suport, els vostres ànims, l’afecte que sempre ens heu donat i, sobretot, la confiança dipositada en nosaltres en l’àmbit professional». «No us diem adéu sinó fins ara, perquè sabem que a alguns de vosaltres us tornarem a trobar», conclou la nota del propietari.La Pastisseria Sanromá és membre del Gremi d’Artesans Pastissers de les Comarques de Tarragona. El seu president Josep González, va lamentar ahir el tancament i va dir que «és un cop per a nosaltres, perquè portava molts anys oberta». González, propietari de la Pastisseria Conde, va recordar que «el meu pare, quan era jove, va treballar amb el senyor Sanromá».Amb el tancament de la Sanromá, només cinc de les pastisseries considerades tradicionals de la ciutat de Tarragona estan representades pel gremi. A més de la Conde, són membres Rabasó, Palau, Trill i Montserrat, aquesta darrera localitzada a Sant Pere i Sant Pau. Josep González va manifestar a aquesta redacció que «avui dia prolifera una pastisseria que considero tòxica, que fa mal al cos i no cuida l’alimentació, i tanquen aquelles que, com es diu, són de tota la vida, les tradicionals que fem pastissos de qualitat i artesanals».González considera que l’administració hauria de vetllar per l’obertura de nous establiments artesanals, allunyats de la pastisseria industrial. «Necessitem el seu suport perquè els professionals de la pastisseria tinguin estudis específics i experiència, i estiguin agremiats per poder adaptar-se a les novetats que hi puguin haver». És per això que el Gremi treballa en la creació d’una Escola Oficial de Pastisseria, «que podria ser una realitat el pròxim mes de setembre, tot i que per aconseguir-ho necessitem un bon espai». El pròxim diumenge «traslladaré aquesta proposta al president Quim Torra, amb el qual coincidiré en un sopar organitzat pel Gremi de Pastissers de Barcelona», va dir.