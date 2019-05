Diversos detinguts en una operació antidroga al Camp de Tarragona

Els Mossos van realitzar diversos registres ahir a la urbanització de Boscos

Actualitzada 29/05/2019 a les 18:01

Un grup de persones originàries de països de l'est han estat detingudes aquest dimarts en una operació antidroga dels Mossos d'Esquadra, segons ha avançat Tac12. L'operació es troba sota secret de sumari i no es descarten noves detencions.Durant el dia d'ahir dimarts, la policia autonòmica ha realitzat diversos registres en diferents domicilis del Camp de Tarragona. Una de les entrades es va fer en una casa de la urbanització tarragonina de Boscos. Aquí els agents van sortir amb bosses plenes de material.Els Mossos han detingut diverses persones relacionades amb el cultiu indoor de plantes de marihuana. Els arrestats són persones procedents de països de l'est. El cas es troba sota secret de sumari i no es descarten noves detencions.