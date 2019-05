L'escola Lestonnac, finalista en un concurs estatal d'emprenedoria

El projecte ‘Welink’, seleccionat entre 511 equips en l’Audi Creativity Challenge

Tres alumnes de primer de Batxillerat de l’escola Lestonnac-l’Ensenyança competiran amb nou equips més de l’Estat per fer realitat el seu projecte d’innovació a Silicon Valley, la meca mundial de la creativitat i la tecnologia. L’equip Melius, format per l’Anna Navarro, el Gabriel Lettenström i la Tzaitel Virgili ha dissenyat un prototip d’una aplicació mòbil que connecta persones amb necessitats quotidianes i gent amb ganes d’ajudar.Welink és un dels deu projectes finalistes de la quarta edició de l’Audi Creativity Challenge, una competició estatal entre estudiants d’ESO, Batxillerat i Formació Professional que persegueix potenciar la innovació entre els adolescents. Lestonnac ha estat seleccionada entre 511 equips de centres de tot l’Estat i 1.533 alumnes.L’objectiu de Welink és connectar persones amb necessitats puntuals amb altres disposades a ajudar de manera «solidària» i que no persegueixi cap interès econòmic. «Vam fer una recerca important al principi sobre problemes de col·lectius com els refugiats, però ens vam adonar que podriem troar una solució més àmplia», explica Navarro. L’aplicació proposa una xarxa d’usuaris que puguin ajudar, per exemple, a una persona gran amb la compra o un turista desorientada i que necessita un cop de mà.Els usuaris podran valorar el servei de l’ajuda que han portat a terme creant una xarxa de confiança. Navarro que creu que aquesta característica pot servir a les empreses perquè identifiquin la «cara més social» de la persona.El 22 de juny, l’equip de Navarro viatjarà a Madrid on exposaran davant un jurat el seu treball.El premi consisteix en un viatge a Silicon Valley (Estats Units) per fer realitat el projecte guanyador. «El fet d’anar allà seria una passada» assenyalava Navarro per qui també seria un premi poder «influir en la comunitat» portant a la pràctica l’app Welink, un projecte elaborat durant aquest curs. Els tres estudiants marxen a Madrid el 21 de juny, on faran tallers per preparar la seva exposició final.L’equip guanyador tindrà l’oportunitat de conèixer i treballar amb experts de Google, Facebook, Apple, Netfilx o Twitter. Entre els projectes finalistes hi ha una aplicació per disminuir els accidents de tràfic a través d’uns sensors instal·lats a semàfors, cotxes i mòbils i un sac especial per a persones sense sostre amb un dispositiu d’emergència i localització.