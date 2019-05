El PSC de Ballesteros perd dos regidors i empata a set amb ERC a Tarragona

Cs, Junts per Tarragona i la CUP mantenen els regidors que ja tenien, Podem n'assoleix dos i el PP perd la meitat dels quatre que tenia

Actualitzada 27/05/2019 a les 00:16

El candidat del PSC i alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha repetit victòria en vots en els comicis d'aquest diumenge però empatant a set regidors amb ERC, que s'ha quedat a alguns centenars de vots de convertir-se en la força més votada. La capital de la demarcació enceta ara el mandat instal·lada en la incertesa, a l'espera que les negociacions postelectorals i els possibles pactes puguin dibuixar un escenari de govern municipal estable. Per darrere dels dos partits més votats, Cs reté la tercera posició amb els quatre escons dels quals ja disposava. També Junts per Tarragona, de Dídac Nadal, reté els tres regidors de CiU. La CUP seguirà amb dos regidors i Podem obté dos representants –ICV n'havia obtingut un fa quatre anys-. Un dels resultats que pot alterar l'escenari de pactes és la caiguda del PP, que perd la meitat dels quatre regidors que tenia i es queda amb dos.Ballesteros ha perdut més de mil vots i comptarà amb dos regidors menys per intentar mantenir una majoria de govern que, a priori, pot resultar complexa, atès el reequilibri de forces i la fragmentació del vot. Els republicans encapçalats per Pau Ricomà han aconseguit un resultat històric a la ciutat, guanyant cinc regidors respecte el passat 2015. La formació podria intentar formar govern amb altres forces.De fet, el principal aliat de Ballesteros durant aquest últim tram de mandat, el PP de José Luis Martín, s'ha estavellat a les urnes i perd dos dels quatre regidors que tenia. Per contra, Cs de Rubén Viñuales manté els quatre edils, Junts per Tarragona conserva els tres i també fa el mateix la CUP amb els seus dos representants. La candidatura de Podem, hereva d'ICV, n'aconsegueix finalment dos.