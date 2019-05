El diputat Castillo proposa que els MENA col·laborin amb el món veïnal

Les associacions estan convocades el divendres a la seu de la FAVT per debatre idees per facilitar la integració dels menors

Actualitzada 26/05/2019 a les 19:03

La seu de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) serà seu d’una reunió a la qual està convocat el moviment veïnal per parlar dels MENA (Menor Estranger No Acompanyat) i proposar iniciatives dirigides a incorporar a la societat a aquestes persones. La iniciativa ha partit de l’Associació de Veïns la Catedral i compta amb el suport de Carlos Castillo, diputat del PSC al Parlament de Catalunya. La trobada tindrà lloc el pròxim divendres, dia 31 de maig, a les 7 de la tarda.Lucas Bambino, portaveu de l’Associació de Veïns la Catedral, va informar a aquesta redacció que «la nostra intenció és tractar diversos assumptes, solucionar entre tots aquesta problemàtica i analitzar processos que es poden seguir», i fer gestions perquè representants de les associacions de veïns puguin accedir-hi al Centre d’Acollida Mare de Déu de la Mercè, de Tarragona. Des de fa uns mesos, diversos sectors ciutadans, de manera especial de la Part Alta, qüestionen el comportament d’alguns del centre.Carles Castillo va manifestar que «he sentit dir tant coses falses i com verdaderes del centre de menors i, recentment, hi vaig fer una visita acompanyat de membres de l’Associació de Veïns la Catedral». «Penso que seria bo explicar la realitat i, també reunir-nos amb les associacions de veïns per donar idees per afavorir aquests joves». Una de les propostes passaria per «integrar els nois mitjançant activitats que organitzen les associacions, com ara ajudar, de manera voluntària, en l’organització de les festes que fan».Castillo va dir que «aquesta setmana acabaré d’enviar cartes a les associacions per informar-les de la reunió que celebrarem el dia 31 de maig, perquè la nostra intenció és que participin com més millor».El diputat socialista va comentar que, «a vegades, des de l’esquerra plantegen qüestions amb alguns complexos i no donem solucions, i per això creix l’extrema dreta». Amb aquesta iniciativa «volem posar propostes damunt la taula, involucrant la societat, per veure què podem fer perquè els joves del centre d’acollida es puguin integrar».Castillo va remarcar que «hi ha molt desconeixement i volem afrontar el problema de cara i, sense cap pretensió per la meva part, convocar el major nombre possible d’associacions de veïns per parlar-ne». Castillo va subratllar que la reunió es durà a terme aquesta setmana, en col·laboració amb la FAVT, perquè «no volia barrejar aquesta qüestió durant la campanya electoral» que va finalitzar ahir, diumenge.«L’objectiu no és que ens postulem políticament, sinó afrontar la situació, fer un debat i buscar propostes», va dir subratllar el diputat del partit socialista al Parlament.