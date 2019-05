Bettina Kadner relata com va donar els primers passos per dedicar-se al món de l'aviació

Ha rebut el birret de doctora ‘honoris causa’ per la Rovira i Virgili

Actualitzada 26/05/2019 a les 19:11

Bettina Kadner, primera pilot comercial a l’Estat va ser investida doctora honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili en una cerimònia que es va celebrar al Paranimf. «En cap moment vaig pensar que obriria un camí nou en l’aviació», va manifestar en el discurs que va oferir. Katner va aconseguir travessar el sostre de vidre de l’aviació espanyola en ser la primera dona pilot l’any 1969, a més de ser una de les impulsores del Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació (CESDA) perquè els pilots tinguessin formació universitària.La URV li ha reconegut la seva trajectòria, sent investida doctora honoris causa, apadrinada per Cristina Casamitjana, directora del CESDA.Durant el seu discurs, Kadner va fer un repàs de les fites que ha assolit al llarg de la seva vida professional, les persones que hi han contribuït i les dones pioneres que van precedir-la en la història de l’aviació. La vocació de Kadner va despertar-se als 12 anys, quan acompanyava la seva mare, que tenia una empresa de senyalització de carreteres i aeroports, en els treballs de pintura a les pistes d’aterratge. Fins que va aconseguir de molt jove volar per primera vegada en una avioneta: «Enlairar-se i tenir una vista que no havia vist mai em va emocionar». Determinada, va seguir tots els passos per obtenir el títol de Pilot Comercial i el Certificat de Vol Instrumental.Kadner va començar l’1 d’octubre de 1969 de copilot a la companyia Spantax, en un Fokker 27, convertint-se així en la primera dona a l’Estat que feia volar un avió de passatgers comercial. Durant 15 anys va ser l’única. La va precedir a Europa, només un any abans, Turi Wideroe. En complir els 25 anys, la mínima permesa, va passar a comandar l’avió i, més tard, l’any 1987, va passar a volar per Iberia, on va jubilar-se el 2006. Durant la seva carrera, la preocupació per la formació dels pilots va ser una constant, especialment des que «van començar a proliferar les escoles que, competint pel nombre d’alumnes, rebaixaven els costos reduint la instrucció i el nombre d’hores de vol i simulació», va explicar en el seu discurs aquesta pionera de l’aviació.