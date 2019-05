A Tarragona Ballesteros (PSC) guanya en vots però Ricomà (ERC) iguala els set regidors

Cs, Junts per Tarragona i la CUP mantenen els regidors que ja tenien, Podem n’assoleix dos i el PP perd la meitat dels quatre que tenia al plenari

Actualitzada 27/05/2019 a les 04:17

ERC iguala representació

Cs no aconsegueix el cinquè

JxT no té pressa per pactar

Alegria a En Comú

La CUP satisfeta amb mantenir

Marín (PP) seguirà «lluitant»

El candidat del PSC i alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha repetit victòria en vots en els comicis d’aquest diumenge però empatant a set regidors amb ERC, que s’ha quedat a alguns centenars de vots de convertir-se en la força més votada. La capital de la demarcació enceta ara el mandat instal·lada en la incertesa, a l’espera que les negociacions postelectorals i els possibles pactes puguin dibuixar un escenari de govern municipal estable. Per darrere dels dos partits més votats, Cs reté la tercera posició amb els quatre escons dels quals ja disposava. També Junts per Tarragona, de Dídac Nadal, reté els tres regidors de CiU. La CUP seguirà amb dos regidors i Podem obté dos representants –ICV n’havia obtingut un fa quatre anys-. Un dels resultats que pot alterar l’escenari de pactes és la caiguda del PP, que perd la meitat dels quatre regidors que tenia i es queda amb dos.El PSC de Josep Fèlix Ballesteros va ser el partit més votat a Tarragona, a curta distància d’Esquerra Republicana. L’alcalde va declarar que està disposat a pactar «amb tots els partits menys amb la CUP» per formar un govern que ha de «garantir l’estabilitat». Ballesteros va afirmar que «penso ser generós» i que el partit amb el qual es pot sentir «més còmode» davant d’un possible pacte és amb aquell que «posi Tarragona per davant de les banderes, els himnes i les tonteries». El cap de llista del PSC va recordar que «hem guanyat les eleccions per quarta vegada consecutiva, tot i que no amb els resultats que esperàvem, si bé el nombre de vots ha estat molt similar als que vam obtenir el 2015». Ballesteros va dir que «la meva obligació és parlar amb tots els partits, i dic tots, però mantinc que no pactaré amb la CUP». El candidat socialista va dir que la campanya s’ha caracteritzat pel fer que «tots han anat contra Ballesteros» i va comentar que «els independentistes no tenen majoria absoluta i haurem de parlar de governabilitat».Eufòria a la seu d’Esquerra Republicana. Liderats per Pau Ricomà, ERC va aconseguir els millors resultats de la història a la ciutat. A només 500 vots del PSC, els independentistes, segona força, van empatar amb els socialistes de Ballesteros amb set regidors, tres més que el 2015, «Estem legitimats per governar», avisava Ricomà que ahir obria la porta a un govern independentista amb el suport d’En Comú Podem. Als votants unionistes, un missatge: «Governarem per a tothom». Entre crits de «Tarragona republicana i Llibertat presos polítics», el xampany va córrer per la seu republicana a la Part Baixa. «Està clar que el pacte que vol Ballesteros, que és amb Ciutadans i el PP no suma, hi ha un altre pacte de govern que vol tirar Tarragona endavant», insistia el número 1 d’ERC. «No és amb Ballesteros amb qui volem acordar», va sentenciar.A Ciutadans els ànims van anar decaient a mesura que avançava l’escrutini. Tota esperança de sumar algun escó ha quedat molt lluny al veure la distància que tenien respecte ERC i el PSC. Els taronges s’han quedat amb els quatre escons que van aconseguir al 2011. Rubén Viñuales, visiblement afectat, va donar les gràcies als militants la feina feta i va valorar positivament l’augment dels vots aconseguits «fa quatre dies ni existíem, al 2011 vam treure 5.700 vots i ara hem superat els 8.000». Tot i això, va lamentar la baixa participació d’aquestes eleccions «tan decisives». «Hi ha molta gent que ara quan vegi els resultats potser se’n penedeix de no haver anat a votar», confessava. «La democràcia, al final, és de qui en fa ús sinó la pots patir», explicava. Finalment, va descartar parlar de possibles pactes ja que «cal meditar els resultats i ponderar es que s’ha de fer a partir d’ara».Somriures i gestos d’incertesa a la seu de Junts per Tarragona, un cop coneguts els resultats. Dídac Nadal, cap de llista, apuntava que «no tenim cap pressa» per negociar amb la resta de partits i garanteix que «no pactarem amb ningú del 155». Això, a la pràctica, es tradueix a deixar fer Esquerra Republicana: «No ens correspon a nosaltres parlar de pactes, no ens barallarem per cap cadira», afirmava Nadal. L’acompanyaran al plenari Cristina Guzmán i Elvira Vidal, un resultat pel qual estan «molt contents». «Hem obtingut més vots que el 2015 tot i la dissolució de l’antiga Convergència», es reafirmava Dídac Nadal, que es mostrava més satisfet pel resultat de la candidatura a les eleccions europees amb Carles Puigdemont al capdavant. «És una gran victòria», deia. Amb més de 6.000 vots, Nadal va sumar poc més de la meitat dels que va assolir Puigdemont a la ciutat.Carla Aguilar, d’En Comú Podem, no podia amagar la seva alegria després dels resultats assolits en els comicis, ja que «estem molt contents per haver doblat el resultat» de les darreres municipals. La seva aposta és clara. «Volem sumar forces a l’esquerra del PSC», tot i que, per a aconseguir-ho, no té clar si hauran d’unir forces formacions com la seva, ERC, la CUP i PDeCAT, un hipotètic pacte a quatre que deixaria fora de combat al PSC i a Josep Fèlix Ballesteros de l’alcaldia. En aquest sentit, Carla Aguilar deixava clar que «creiem que fa falta un canvi de rumb, hauran de sorgir nous equilibris, però no sabem quina serà la fórmula». Els comuns tindran dos regidors a l’Ajuntament durant els pròxims quatre anys, uns resultats que, segons la seva líder, «són molt positius perquè veníem de fer una bona campanya amb un pressupost molt baix».Cares llargues al Casal Popular Sageta de Foc i no pels resultats a Tarragona sinó pels que es van poder veure en altres poblacions, entre elles Barcelona o Lleida, on la formació va perdre representació. Laia Estrada, que continuarà sent regidora, va assegurar que «hi ha hagut factors aliens a la dinàmica local» que van marcar el vot dels ciutadans. Per aquest motiu, el manteniment dels resultats –tot i sumar menys vots– consideren que és «molt positiu». Alhora, Estrada va remarcar que «el PSC empitjora resultats tot i que a tot arreu puja» i, de cara a futurs escenaris, mantenia que «la nostra voluntat és fer net, fer fora tot rastre de corrupció i clientelisme, ja veurem com es tradueix això». «No és només un canvi de sigles», destacava la cap de llista, que reconeixia que esperaven incrementar el resultat de fa quatre anys. «Hem de veure quines aliances es poden teixir», afegia. Malgrat tot, la formació va acabar obrint el cava.La derrota del PP a Tarragona és clara, però com ho va ser a les del mes passat. Així ho va reconèixer el cap de llista per a les municipals, un José Luis Martín que va apuntar que «ha succeït com en les generals, ens ha penalitzat el fraccionament del vot». Martín va avisar que «els votants sabran el que han votat i les conseqüències que tindrà el seu vot». Martín va deixar clar a la seu dels populars que «el Partit Popular segueix a l’Ajuntament de Tarragona i continuarà treballant pel bé dels seus ciutadans» i ho va fer després de «felicitar a l’actual alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, que ha tornat a guanyar les eleccions». José Luis Martín no es va aventurar a parlar de pactes, ja que «encara és molt aviat».