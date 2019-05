La participació a Tarragona és del 45,26% un 5,7% més que en les eleccions de 2015

La majoria de zones de la ciutat ha incrementat les dades de participació

Actualitzada 26/05/2019 a les 18:36

La participació electoral a la ciutat de Tarragona ha arribat al 45,26%, un augment si es tenen en compte les dades de les eleccions de 2015 quan, a les 17 hores, havia votat el 39,54% de la població.Per barris, la Part Alta (46,11%) ha augmentat el percentatge de participació en relació amb l'any 2015 un 4,47%. Els col·legis electorals de l'Eixample de la ciutat han vist un augment de votants, ja que a les zones Eixample Nord i Sud han votat una mica més 50% del cens. Pel que fa als Barris Marítims de moment la participació es del 49,7%, quasi un 7% més que en les eleccions de 2015.A Torreforta la participació a les 17 hores és del 39,7%, lleugerament superior al 36,41% de l'any 2015. A Campclar (37,43%) també hi ha hagut un lleuger augment de la participació, molt semblant al de Bonavista (35,32%) i Sant Salvador (39,88%), on la participació ha augmentat entre un 3 i 4 per cent respecte als comicis de 2015.A Sant Pere i Sant Pau (43,05%) hi ha hagut un repunt de participació augmentat un 5,75%, una xifra inferior a la de Llevant (48,12%) que ha vist un increment de votants del 7,09% respecte a les anteriors eleccions.