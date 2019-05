Es desconeix si tots els ciutadans podran exercir el seu dret a vot

Actualitzada 26/05/2019 a les 21:02

A les portes de l'hotel AC Tarragona esperen desenes de ciutadans romanesos per poder votar les eleccions europees i un referèndum nacional. Aquest hotel és l'únic punt de votació per aquests ciutadans que han estat cridats per votar a les eleccions europees i un referèndum nacional.A causa de la quantitat de gent aplegada, els Mossos d'Esquadra han hagut de personar-se a les portes de l'hotel. Es desconeix si tots els ciutadans podran exercir el seu dret a vot. Alguns d'ells es queixaven que aquesta no és la primera vegada que els passa quelcom semblant, ja que fa 4 anys els va passar el mateix.