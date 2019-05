Ballesteros: «Demano el vot a favor de la convivència i el diàleg»

El cap de llista socialista ha votat a les 10.15 hores del matí a l’Institut Tarragona

Actualitzada 26/05/2019 a les 11:24

L’alcaldable per Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ja ha dipositat el seu vot a les urnes de les eleccions municipals i europees. Després de votar a les 10.15 hores del matí, Ballesteros ha demanat el vot «a favor de la convivència i el diàleg» i ha indicat que «les ciutats i els continents no es poden permetre la divisió, l’extremisme i el sectarisme». Ballesteros espera que hi hagi una alta participació, tal com hi va haver el 28 d’abril: «aquell dia es va donar una lliçó de democràcia i es va barrar el pas a determinades opcions». El cap de llista socialista ha manifestat que «a Tarragona i a Europa ens juguem molt, l’estat del benestar, el present i el futur».