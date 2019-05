L'ICAT celebra la imposició de noves togues, l'acte central de la festa col·legial de Sant Raimon Penyafort

Onze nous col·legiats van rebre la toga, i setze advocats van rebre la distinció dels 25 anys d’exercici

Onze nous col·legiats i col·legiades de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona van rebre divendres a la tarda les toques que simbòlicament els donen la benvinguda a la professió de l'advocacia i llum verda per començar a exercir-la. En l’acte, l’esdeveniment central de la festa col·legial de Sant Raimon de Penyafort, també es van lliurar les distincions d’argent als setze companys i companyes que han complert 25 anys d’exercici professional continuat en l’àmbit de l’ICAT i al col·legiat Jorge Nolla, que compleix 50 anys de servei.En el torn de parlaments, el portaveu dels jurants, Carlos Iván Rodríguez, va instar a les autoritats a lluitar contra la precarietat laboral i implementar mesures que facilitin l’accés al mercat de treball. El representant dels advocats que compleixen 25 anys d’exercici professional a la demarcació de l’ICAT, Javier Gutiérrez, va recomanar als nous col·legiats a «guanyar-se la confiança dels clients, de l’altra part i de tots els actors del sistema judicial«. Gutiérrez va aprofitar també per reivindicar a la Generalitat que faci realitat l’esperada Ciutat de la Justícia de Tarragona.El secretari de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, Joan Domènec Abad, en representació de la Generalitat, va defensar el torn d’ofici com «un servei públic fonamental» i va manifestar el compromís de la Generalitat per «defensar-lo i ampliar-lo». També va reclamar les «transferències pendents de l’Estat per fer realitat les infraestructures que necessita l’Administració de justícia».Per la seva banda, el president del Consell de l’Advocacia Catalana, Ignasi Puig, va aconsellar a les persones que s’inicien en la professió de l’advocaciaa «no buscar la raó, sinó la veritat i la justícia» i els va recordar que «els drets no són negociables i vosaltres hi sou per a defensar-los». Puig va aprofitar el seu parlament per reiterar que el nombre de jutges a Catalunya va retrocedir el 2018 un 6% respecte l’any anterior, un fet que «fa que els expedients s’acumulin i la justícia s’alenteixi».L’acte el va tancar el degà de l’ICAT, Manel Albiac, que després de donar la benvinguda als nous companysi reconèixer la trajectòria dels advocats distingits, ha centrat la seva intervenció en els canvis continus a la societat actual que afecten també la professió de l’advocacia. Segons Albiac, a la professió «li queden uns deu anys tal i com la coneixem, amb fenòmens com el ‘big data’ o l’anàlisi predictiu». El degà de l’ICAT creu que «la digitalització de la justícia és imparable i ho transformarà tot» i va posar en valor l’aposta continuada del’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona per digitalitzar els seus serveis amb la voluntat defacilitar l’exercici de la professió.