El congrés Success Summit 2019 aplega 2.700 visitants a la TAP

Els assistents, provinents de tota Europa, van arribar a Tarragona el passat dimecres

Actualitzada 25/05/2019 a les 11:35

Aquest cap de setmana se celebra a la Tarraco Arena Plaça el Success Summit 2019 organitzat per l'Associació OTG West Europe. Més de 2.700 persones provinents de tota Europa, van arribar a Tarragona el passat dimecres i es quedaran a la ciutat fins al final del congrés, el pròxim diumege dia 26. Alguns allargaran la seva estada una setmana més, fet que dinamitzarà l'activitat comercial i hostalera a la ciutat.Al Success Summit 2019 hi assisteixen fins a 30 distribuïdors de tota Europa, Àfrica, l'Orient Mitjà, Estats Units i el Canadà. Aquest esdeveniment serveix per donar suport i facilitar els negocis a distribuïdors independents de l'empresa Nu Skin, dedicada al comerç i distribució de productes per la pell i suplements alimentaris.