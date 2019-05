Un home agredeix un conductor d'un autobús de l'EMT i li roba els diners

Els treballadors reclamen a l’empresa municipal la instal·lació de mampares per evitar els atacs

Actualitzada 24/05/2019 a les 12:18

Un home va agredir el dimarts a la nit un conductor d’autobús de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) al centre de Tarragona. El treballador va rebre dos cops de puny després de recriminar a un usuari que, tot i viatjar amb un abonament que no li corresponia, havia llençat la targeta de mobilitat per la finestra del bus. L’home va ser atès a l’hospital i està de baixa mèdica des de dimecres. Els treballadors de l’empresa municipal reclamen a l’EMT mampares que protegeixin els conductors, una reivindicació que arrosseguen des de 2015.Després de l’agressió, que es va produir als voltants del Mercat Central, el suposat atacant va robar-li els diners en efectiu que tots els conductors disposen als vehicles. Quan va intentar fugir, un grup d’usuaris va intentar atrapar-lo, sense èxit. En l’intent, però, el petit motí va caure per terra. Des de l’entorn dels treballadors lamenten que l’empresa no s’hagi fet ressò del succés i, en canvi, «s’omplin la boca dient que hi haurà parades de demanda a Llevant». La presidenta de l’EMT, Begoña Floria, anunciava fa pocs dies la posada en funcionament d’aquestes parades a diverses urbanitzacions.El cas està en mans dels Mossos d’Esquadra que investiguen l’autoria de l’atac. L’assaltant va trencar les ulleres del conductor valorades en uns 800 euros. Els treballadors creuen que la mampara a la cabina del xofer és una mesura «correctora» que dissuadeix de possibles atacs. Els tres busos articulats nous que van començar a circular aquest abril ja porten incorporades aquestes cabines protectores. Tanmateix, dels 70 autobusos que, aproximadament, circulen per la ciutat, 55 no en tenen.