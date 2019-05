S'ajorna el TAST Social a causa de la pluja

Es treballa per buscar una nova data, segurament per a finals d'estiu o principis de tardor

Actualitzada 24/05/2019 a les 09:15

La pluja que cau aquest matí a Tarragona i la previsió que ho segueixi fent tot el dia ha obligat a ajornar la 6a edició del TAST Social, la Trobada d’Associacions Socials del Tarragonès prevista per aquest divendres a la plaça Corsini.Els organitzadors del TAST, l’Ajuntament de Tarragona i la Federació Catalana de Voluntariat Social, treballen conjuntament per buscar una nova data, segurament per a finals d’estiu o principis de la tardor.Un total de 26 entitats havien de ser presents a la fira d’entitats del TAST, que durant tot el dia també havia d’oferir activitats lúdiques per a tota la família.