Pau Ricomà: «Diumenge Tarragona tornarà a ser republicana»

El candidat d’ERC afirma en l’acte central de campanya celebrat a la Rambla Nova que «ho tenim a tocar» i «guanyarem a les urnes»

Actualitzada 23/05/2019 a les 22:13

«S’ha acabat la grisor»

Pau Ricomà no té cap dubte. «Diumenge Tarragona tornarà a ser republicana». Així ho va dir en el míting central que ERC va fer ahir a la tarda a la Rambla Nova, davant de més de tres-centes persones. En l’acte també van intervenir el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i les candidates a les eleccions al Parlament Europeu, Diana Riba, esposa de Raül Romeva, i Helle Kettner.Ricomà es va mostrar emocionat després de veure un missatge que la secretària general del seu partit, Marta Rovira, va enviar des de Ginebra i en el qual va dir que el candidat republicà «té les millors propostes per fer el canvi que necessita Tarragona», i va comentar que «el PSC és còmplice de la repressió». Ricomà va dir que «ho tenim a tocar» i «guanyarem a les urnes». El candidat d’ERC va recordar que «l’últim alcalde republicà de la ciutat es va haver d’exiliar i el diumenge Tarragona tornarà a ser republicana», va insistir.Davant de la imatge omnipresent del president d’ERC, Oriol Junqueras, Ricomà va dir que «quan el vaig visitar a la presó i després de parlar una bona estona, em vaig comprometre a guanyar les eleccions a Tarragona». El cap de llista va afirmar que «la nostra ambició és la dignitat, volem que la gent sigui la protagonista i per això crearem els Consells de Districte», i es va dirigir a una de les persones assegudes a la primera fila per dir que «tindrem la primera regidora llatinoamericana, que és republicana i d’Esquerra».Al seu torn, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va manifestar que «diumenge Tarragona farà un vot groc i Ricomà serà l’alcalde». Aragonès va dedicar unes paraules al que es va viure el passat dimarts en la constitució del Congrés i del Senat, i la resposta dels partits de la dreta i la ultra dreta per la presència dels diputats Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez, i el senador Raül Romeva. «Hem vist com els guanyadors de les eleccions a Catalunya entraven escortats per la policia al Congrés i al Senat». «Volen que a Catalunya la democràcia estigui escortada i ficar-la a la presó», va afegir, per assegurar que «diumenge Catalunya serà republicana una altra vegada, i Tarragona, també».Aragonès va recordar que «he treballat conjuntament amb Ricomà i sé de la seva capacitat per governar aquesta ciutat amb un gran projecte: s’ha acabat la grisor, la resignació i la política clientelar perquè arriba una nova Tarragona». El vicepresident de la Generalitat va remarcar que «aquells que volen suspendre de funcions a diputats com l’Oriol Junqueras són, també, els que governen Tarragona, però tot això canviarà el diumenge».Per la seva banda, Diana Riba, qui va iniciar el seu parlament dient que, com a castellera, «estimo molt Tarragona, on he vingut moltes vegades a fer castells i aquesta ciutat és un bon lloc per fer pinya»». L’esposa de Raül Romeva va demanar el vot per les europees, uns comicis que «són clau per Catalunya i per Europa». La també candidata Helle Kettner va dir que «anirem a Europa a parlar del que està passant aquí i per combatre el feixisme i una ultra dreta en creixement».