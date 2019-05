La URV investeix l'aviadora Bettina Kadner com a Doctora Honoris Causa

Va ser la primera dona en ser comandant de vols comercials a l’Estat i va impulsar l’escola de pilots del CESDA

Actualitzada 24/05/2019 a les 13:22

Una vida dedicada a l’aviació

L’aviadora Bettina Kadner ha estat investida aquest divendres com a Doctora Honoris Causa per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Kadner va ser la primera dona en ser comandant de vols comercials a l’Estat i va impulsar el Centre d’Estudis Superiors de l‘Aviació (CESDA), adscrit a la URV i primer centre que va oferir titulació de pilot amb rang universitari. En el seu discurs d’investidura ha tingut un record per les dones pioneres en el món de l’aviació i ha exposat la seva trajectòria professional. És la sisena dona distingida com a Honoris Causa per la universitat tarragonina.Kadner ha ofert un discurs ple de records personals sobre els seus orígens en l’aviació i la seva trajectòria professional. Ha revelat que la vocació de pilot li va néixer cap als 12 anys, quan la seva mare dirigia una empresa que es dedicava a pintar les línies de l’aeroport de Getafe. La doctoranda també ha volgut homenatjar les dones pioneres en l’aviació, ja fos en les grans travesses, l’àmbit militar o en el de vols de passatgers. Els detalls sobre els inicis del CESDA també han ocupat un temps destacat del seu discurs. Finalment, ha revelat que li ha «costat acceptar el premi», però que va decidir acceptar-lo per poder-lo compartir amb els seus companys, amics i família.El paranimf el Rectorat de la URV ha quedat petit per acollir l’acte d’investidura, a causa de l’elevada presència d’alumnes i exalumnes del CESDA, i fins i tot s’ha hagut d’habilitar una sala annexa per acollir més assistents. Cristina Casamitjana, directora del CESDA i padrina de la doctoranda, ha iniciat el laudatio fent un símil amb l’advertència que realitzen els pilots abans d’iniciar un vol. Ha destacat que Kadner és la primera dona pilot en rebre aquesta distinció a tot el món i ha fet un repàs a la seva biografia personal i professional. Casamitjana l’ha qualificada de «visionaria» per haver impulsat l’escola d’aviació situada a tocar de l’aeroport de Reus, i ha recordat que la de pilot d’aviació és «una de les professions amb més desigualtat de gènere». En concret, ha situat al voltant del 4% el nombre de dones pilot, i ha posat en valor que al CESDA «estem al voltant del 12% de dones matriculades».Per la seva banda, la rectora de la URV, María José Figueras, ha posat en valor que s’està incrementant el nombre de dones investides Honoris Causa per la universitat, que ja és del 13%. «Espero que al final del meu mandat puguem arribar al 20%», ha desitjat Figueras. De Kadner n’ha destacat la seva «tenacitat». «Havia de ser complicat en aquella època convèncer l’administració aèria» sobre la presència de dones en el món de l’aviació, ha valorat; i ha posat en valor la «determinació» de la doctoranda, que ha permès obrir portes a altres dones en aquest àmbit. A més, ha quantificat en 12,5 milions de quilòmetres els que Kadner ha volat al llarg de la seva vida.En la roda de premsa prèvia a l’acte d’investidura, Kadner ha afirmat que per ella el reconeixement és «un ensurt», ja que no s’ho esperava. Amb humilitat ha expressat que no ha obert camí entre les dones, sinó que simplement es va posar a volar perquè li agradava. «Comences a treballar en allò que t’agrada i de sobte t’adones que hi ha altres persones que venen darrere», ha manifestat. Kadner ha tingut un record per Spantax, la primera companyia que li va donar una oportunitat, i ha destacat que era una empresa que ja a la dècada dels 60 i els 70 tenia dones en llocs d’alta responsabilitat. Això, al seu parer, va ajudar a que mai tingués cap problema amb els seus col·legues homes de professió.Sobre la seva vinculació amb els inicis del CESDA, Kadner s’ha mostrat molt satisfeta per l’evolució del centre. De fet, recentment l’ha visitat, cosa que no feia «des de la creació», i ha indicat que li ha semblat «la repera». «Sempre que es crea alguna cosa és complicadíssim. El CESDA va costar però després tothom es va posar d’acord sobre «la importància per a la formació, credibilitat i seguretat» dels pilots, ha apuntat.Nascuda el 1946 a Madrid, Kadner va començar de jove a volar a l’aeroport madrileny de Cuatro Vientos. Tot seguit va passar per les escoles de Múrcia, Alacant i Salamanca, on va obtenir la qualificació de vol instrumental. Un cop va obtenir les titulacions necessàries per ser pilot d’avions comercials, Kadner va ingressar a l’escola de vol de la companyia Spantax, que la va contractar com a copilot el 1969. D’aquesta manera es va convertir en la primera dona pilot de l’Estat que feia volar un avió de passatgers comercial i durant 15 anys va ser l’única en fer-ho. El 1972 va obtenir l’autorització de comandant de l’avió F-27, fet que la va convertir en la primera dona comandant a l’Estat i la segona a Europa. A Spantax també va pilotar els avions DC-6, DC-7, Convair Coronado DC-9 i Boeing 737. Ja al 1987 va entrar a Iberia i el 1996 va ascendir a comandant amb els Airbus 319, 320 i 321. En aquesta companyia hi va continuar fins a la jubilació, el 2006.A banda d’obrir camí a les dones als comandaments de les naus, també va ser pionera en el reconeixement i impuls de la formació. Així, el 1998 va participar en la creació del Col·legi Oficial de Pilots de l’Aviació Comercial (COPAC), una corporació de dret públic entre els objectius principals del qual hi havia oferir una formació reglada completa i de qualitat que garantís la professionalitat dels pilots espanyols. Per complir aquest objectiu, l’any 2001 es va constituir el Centre d’Estudis Superiors de l‘Aviació (CESDA), adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, que va elevar a rang universitari els estudis de pilot d’aviació comercial.A més, Kadner és membre del Sindicat Espanyol de Pilots (SEPLA) i del grup Aviadoras, que té com a objectiu donar visibilitat a les dones en el món de l’aviació perquè augmenti el nombre de pilots femenines.