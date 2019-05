L'IES Antoni de Martí i Franquès de Tarragona guanya el programa 'Valors de futur'

El proper 12 de juny participaran en la final nacional que se celebrarà al BBVA Open Space a Madrid

Valors de futur

Els alumnes de 4t de l'ESO de l'IES Antoni de Martí i Franquès de Tarragona han estat els guanyadors a nivell territorial en la categoria de Secundària de la desena edició del programa d'educació financera de BBVA 'Valors de futur'. El proper 12 de juny participaran en la final nacional que se celebrarà al BBVA Open Space a Madrid, i competiran amb altres sis finalistes territorials per ser el millor projecte d'Espanya. Des del 2009, el programa promou l'educació de nens i joves d'entre sis i setze anys en l'ús responsable dels diners.L'objectiu d'estalvi dels alumnes de l'institut de Tarragona ha estat la recaptació de diners per a l'ONG 'Comissió per a la Investigació de Maltractaments a Dones' i la sensibilització de l'entorn sobre l'impacte que està tenint la violència de gènere en l'actualitat. Per això, han organitzat un cinema solidari, una campanya de crowdfunding i mercats, entre altres accions.En aquesta edició de 'Valors de futur' de BBVA, han participat de forma voluntària més de 553 empleats de l'entitat financera, que han impartit diferents tallers formatius, i col·laborat amb les campanyes d'estalvi en més de 4.700 col·legis de tot el territori nacional. A Catalunya, hi han participat 934 centres.A Tarragona, s'han ensenyat coneixements sobre educació financera a més de 17.100 escolars de 81 col·legis. Divuit empleats d'aquesta província han treballat presencialment en alguna d'aquestes escoles durant aquesta edició.