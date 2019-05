Fernández: «Gràcies Martín per aconseguir que la ciutat sigui de tots»

José Luis Martín reivindica, en l’acte central del PP, que Tarragona es converteixi en una ciutat «de serveis» i deixi de ser una urbs «industrial»

Actualitzada 24/05/2019 a les 10:06

El somriure d’orella a orella des de l’escenari indicava que Alejandro Fernández tornava a casa. Entusiasmat i amb més energia que José Luis Martín, el candidat municipal va venir a donar-li suport. El president del PP català va llençar, des del Serrallo, un missatge d’optimisme als seus simpatitzants després de la desfeta popular el passat 28-A, on els conservadors només van aconseguir un diputat a tota Catalunya.«Quan Espanya li ha anat bé, al PP li ha anat bé. Tornarem i estarem a l’altura del moment», va vaticinar Fernández. Des de l’escenari del Teatret del Serrallo, el portaveu dels populars al Parlament pronosticava ahir que aquest escenari es donarà quan «coincideixi la crisi territorial» amb la nova crisi econòmica que, segons deia ahir, està a la cantonada.Fernández va agrair la feina de Martín aquests quatre anys des del govern de la ciutat com a soci de govern del socialista Josep Fèlix Ballesteros. «Soc la persona, juntament amb la Margaret Thatcher, menys socialista que hi ha», bromejava entre el centenar de persones que ahir es van apropar a l’acte central del PP tarragoní. Fernández va agrair el pacte de Martín amb el PSC a la ciutat i el va felicitar per aconseguir que Tarragona «continuï sent de tots, lliure de llaços grocs que diuen que Espanya no és democràtica i que som uns carcellers».Minuts abans, el candidat a l’alcaldia concloïa el seu discurs llençant un clar missatge: «Som l’única garantia perquè Tarragona sigui l’única capital constitucionalista de Catalunya», va afirmar. Martín va prometre una «revolució» en l’àmbit de la neteja de l’Espai Públic de la que ha estat regidor els últims quatre anys. «Necessitem un nou contracte d’escombraries que s’adapti a les necessitats reals», va assenyalar. El candidat va prometre rebaixar l’IBI un 25% i va apostar per una ciutat «viva» i «turística» i oberta els 365 dies de l’any per atraure més inversions. «Hem de deixar de ser una ciutat industrial per ser una ciutat de serveis», proposava.Fernández es va mostrar especialment «orgullós de la meva ciutat», va explicar que es nega a viure a Barcelona i va retreure als «separatistes» que quan arriben a llocs de responsabilitat abandonen la ciutat i la critiquen.El líder popular va dedicar gran part del seu discurs a analitzar l’actualitat política catalana. Després de reconèixer que la «majoria social» catalana havia votat projectes com els del PSC i ERC, «que creuen que les coses es poden arreglar dialogant», va acusar els independentistes d’exigir sempre alguna «il·legalitat» com a primer pas per asseure’s a parlar. «Iceta ha comprovat que no volen diàleg, li van exigir alliberar els presos com a condició per ser senador», va afirmar. El líder del PP va carregar contra els líders del procés empresonats per voler «traslladar el xou del Parlament al Congrés», en una al·lusió a la presa de possessió dels exconsellers al Congrés, autoritzada pel Tribunal Suprem. Fernández va lloar el candidat analitzant, segons ell, el que el diferencia amb l’actual alcalde del PSC: «Ballesteros promet molt i fa poc, i Martín promet poc i fa molt», va finalitzar.