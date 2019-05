Els paradistes del mercadet estrenen les noves zones d'aparcament exclusiu

La mesura agafa per sorpresa els transportistes i a persones que tenen negocis en els quatre carrers afectats pels canvis

Els paradistes del mercadet de Corsini, als quals se’ls ha assignat una zona de càrrega i descàrrega als carrers Reding, Lleida, Cervantes i Soler, van estrenar ahir, dijous, els espais que l’Ajuntament els ha reservat. Podran fer ús de l’espai els dimarts i divendres –els dies de mercadet–, de 6 a 14 hores, mentre que la resta del temps i dies feiners també podran utilitzar aquestes places els transportistes que realitzen aquestes tasques i que porten els productes als establiments comercials de la zona.La zona destinada a aparcament de motos al carrer Reding ha estat ampliada i ha canviat de vorera. A més, en l’extrem situat més pròxim a Colom s’ha habilitat un petit espai per als transportistes, amb capacitat per un parell o tres de furgonetes, segons la mida, del vehicle que podran fer-ne ús els dimarts i dijous en hores de mercadet. També disposen d’algunes places al carrer Lleida, mentre que les de Cervantes i Soler són totes pels paradistes, als quals se’ls ha fet entrega d’una targeta identificativa.La creació de places on poder deixar els seus vehicles durant el mercadet ha estat una de les reivindicacions dels paradistes des que van tornar a Corsini, ja que per a molts suposava un greu inconvenient on deixar la furgoneta. Concepción Méndez, una de les paradistes, va manifestar a aquesta redacció que «feia temps que ho demanàvem i qui ha pogut agafar un lloc està content». Méndez va afirmar que fins ara, «la Guàrdia Urbana ens posava multes si deixàvem el vehicle en zona de càrrega i descàrrega tot el temps que estàvem al mercadet». De fet, «tinc tres multes recorregudes, ja que, tot i que ens van facilitar una targeta, ens posaven sancions». «Ja era hora que Espimsa fes alguna cosa», va remarcar. «De moment, estem contents amb la mesura que s’ha adoptat», va dir, tot i que espera que «ara no ens multin».Per la seva banda, Alexander Pérez, qui té un bar al carrer Reding, va dir «no sé res d’aquests canvis i hauré d’esperar per veure si ens perjudica a nosaltres la càrrega i descàrrega, perquè els transportistes ens venen a qualsevol hora».En aquest context, José María Asensio, qui acabava d’utilitzar l’espai reservat als transportistes, va apuntar que «a mi el que m’interessa és que les zones reservades a nosaltres estiguin lliures de cotxes, per no haver de donar voltes fins a trobar-ne una on deixar la furgoneta».La portaveu del govern municipal, Begoña Floria, va comentar, per la seva banda, que «hi haurà més rotació per fer la càrrega i descàrrega i, a més, en aquesta zona hi ha dos aparcaments». «Hem de treballar la idea de l’Illa Corsini i recuperar espai públic per la gent», va indicar, per remarcar que «la mesura va en la línia ecològica de lluita contra el canvi climàtic i serà beneficiosa per al petit comerç». A la llarga, «hem de treure cotxes del centre de la ciutat», va dir.