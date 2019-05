El Camí de la Cuixa i Johann Sebastian Bach seran carrers de sentit únic

Els canvis també afectaran un sector de Torroja, per facilitar el gir dels autobusos de l’EMT

Actualitzada 23/05/2019 a les 19:16

En el Camí de la Cuixa, Johann Sebastian Bach i Passeig de Torroja s’operaran canvis en el sistema de circulació de vehicles, tant per millorar la seguretat dels vianants –en alguns trams del primer no hi ha voreres– com per facilitar el desplaçament dels autobusos de l’EMT.La mesura acordada per l’Ajuntament implicarà la segregació del carril de circulació un espai protegit amb separadors físics, i es crearà un itinerari destinat als vianants al Camí de la Cuixa, que passarà a un únic carril de circulació, en sentit descendent. Per altra banda, el carrer Johann Sebastian Bach, entre Enric Granados i el Passeig de Torroja, també serà de sentit únic, en direcció al darrer esmentat, i l’estacionament de vehicles serà de curta durada, amb preferència pels residents, ja que hi haurà una zona verda en els dos costats. La mesura incidirà igualment al Passeig de Torroja, ja que entre Johann Sebastian Bach i el Camí de la Cuixa es prohibirà l’estacionament per facilitar el gir de l’autobús de l’EMT. A més, l’Empresa Municipal de Transports adaptarà les línies i parades afectades per garantir la qualitat del servei.