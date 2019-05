Dos tarragonins participen a la competició de pesca 'No kill' més gran d'Europa

Ambdós, del Club Nàutic de Tarragona, eren els únics representants de la Costa Daurada

Juan Antonio Ortuño i Jorge Luque Fernández, del Club Nàutic de Tarragona, han participat recentment en la competició més important de pesca al mar No kill que se celebra a escala europea, una modalitat que es caracteritza per la captura, pesatge, mesura i posterior alliberament del peix al mar. Tots dos tarragonins han estat els únics representants de la Costa Daurada a la competició, el Barracuda Tour, que s’ha celebrat al Port Crouesty (França) aquests dies. El concurs ha comptat amb la participació de més de 120 equips i 600 competidors de 18 nacionalitats. En la prova, consistent en diferents mànegues classificatòries per als centenars de participants, Luque s’ha classificat i competit en la Final d’Or, obtenint una meritòria 24a posició, mentre que Ortuño ha situat la seva embarcació a la Final de Plata del Barracuda Tour, per a tots dos ha estat «una de les experiències més enriquidores». Els guanyadors de la present edició han estat els equips Navionics France, Railblaza France i Chantier Naval Chantereyne en aquest mateix ordre.