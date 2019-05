Costa Cruceros portarà més de 60.000 passatgers aquesta temporada

El diumenge atracarà al Port el Costa Fortuna, en la que serà la inauguració de la campanya d’aquest any de Costa Cruceros

Actualitzada 23/05/2019 a les 21:52

Alta capacitat

La companyia Costa Cruceros iniciarà el pròxim diumenge, dia 26 de maig, la temporada a Tarragona per tercer any consecutiu. L’itinerari des de la ciutat serà operat pel Costa Fortuna, amb el qual la companyia incrementarà la seva oferta de places respecte a l’any passat en un 45%. El buc, que farà escala a la ciutat en 19 ocasions entre el 26 de maig i el 13 d’octubre, permetrà que fins a 65.000 passatgers embarquin o facin escala al Port de Tarragona.La companyia de creuers italiana va arribar per primera vegada a Tarragona el 2017 amb el Costa neoRiviera, amb capacitat per transportar 1.800 passatgers. Des de llavors, i gràcies a l’excel·lent acolliment de l’itinerari entre els clients de Costa, la companyia ha incrementat la seva capacitat a la regió de manera gradual, operant amb el Costa Victoria el 2018 –amb capacitat per a 2.394 passatgers–. Aquesta temporada visitarà les aigües de Tarragona el Costa Fortuna, un creuer amb capacitat per a 3.470 persones. Diumenge serà l’encarregat d’inaugurar la temporada.El Costa Fortuna, que compta amb 272 metres d’eslora, 103.000 de tonatge i un total de 1.358 cabines, ha estat reformat recentment en les drassanes de Singapur, la qual cosa ha suposat una inversió de més de 8 milions d’euros per a la companyia. El vaixell arribarà a Tarragona aquest diumenge a les 8 del matí per a realitzar una escala d’aproximadament 12 hores. Durant aquest temps, més de 4.000 persones, considerant els més de 3.000 passatgers i 1.000 membres de tripulació, podran desembarcar a la ciutat per a conèixer i descobrir els seus atractius culturals, gastronòmics i d’oci, i de manera molt especial el seu patrimoni romà.El Costa Fortuna realitzarà l’itinerari El ritme de les Balears, el punt de partida del mateix és el Port de Tarragona. El recorregut permetrà els viatgers conèixer altres destinacions com Palma de Mallorca, Eivissa, Formentera, Olbia i Gènova (Itàlia) o Tarragona. A més, en aquest itinerari la companyia posa a la disposició dels viatgers Fun & Beach, un concepte de creuer, molt popular entre els hostes de la companyia, en el qual la diversió, el relax i la música són protagonistes.El Costa Fortuna, amb capacitat per a 3.470 passatgers i més de 1.000 membres de tripulació, sortirà de Tarragona a partir del pròxim diumenge per a descobrir les millors platges i ciutats del Mediterrani i, de manera molt especial de les Illes Balears i la costa italiana.La presència de Costa Cruceros és la resposta a l’aposta que, des de fa anys, l’Autoritat Portuària. El Port de Tarragona va registrar el 2018 la millor temporada de creuers fins al moment, amb xifres que superen les expectatives fixades i va batre el rècord amb 98.126 creueristes, la qual cosa va suposar un increment del 91% respecte a la temporada 2017. En referència al nombre de creuers, l’any passat van fer escala a Tarragona 57 embarcacions, amb un increment del 54%. Les previsions apunten a un increment més gran per a la temporada del 2019, amb un mínim de 65 creuers la previsió és que se superaran els 110.000 passatgers.