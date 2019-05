Alerta per robatoris de joves a l'entorn de la plataforma del Miracle

En les últimes setmanes, un grup de nois han assaltat, navalla en mà, a una clienta i una treballadora d’un local ubicat davant de la platja

Actualitzada 23/05/2019 a les 22:02

Cansada de robatoris al seu local, la Zara Tello ha contractat un vigilant de nit. Assegura que una dotzena de joves han robat en més d’una ocasió cadires i taules del Limboo, un establiment de copes situat davant la platja del Miracle. «L’altre dia el vigilant va haver de perseguir a un grupet perquè s’enduien les caixes de cervesa», explica. Tello assenyala a un grup de nois que, segons ella, viuen a la plataforma del Miracle, concretament, entre els barracons abandonats a sota de l’estructura.En les últimes setmanes, hi ha hagut dos atracaments a la zona a una treballadora del local i a una clienta. Navalla en mà, els van prendre el mòbil a les dues i els diners que la treballadora portava a sobre. Fa pocs dies, Tello es va trobar una garrafa amb un mocador al costat del seu cotxe. Creu que estaven a punt de robar-li la gasolina del vehicle. Situats a la plataforma, alguns d’aquests joves observen el moviment del passeig des d’aquesta vista privilegiada. Des de fa cinc anys, la plataforma està tancada al públic per problemes estructurals. Els accessos i les escales que comuniquen les dues plantes estan tapiades amb tanques de ferro, tot i que algunes persones sense sostre hi viuen des de fa temps. Tello manté que alguns d’aquests nois també viuen allí, entre els barracons de fusta de la platja abandonats.El regidor de Seguretat, Javier Villamayor, afirma que, des del gener, la Guàrdia Urbana ha intensificat la vigilància al Miracle. La presència dels agents és «contínua» i les patrulles per la zona, també de nit, forma part de les «prioritats» del cos policial. Segons Villamayor, per la zona es mouen menors estrangers no acompanyats (MENA), però no els relaciona amb aquests fets delictius. Sí que confirma que en les últimes setmanes s’ha produït un robatori amb força i un altre robatori d’un mòbil. En els dos casos, la policia no va poder identificar els autors.L’estiu passat es van produir nombrosos robatoris a la platja, sobretot als cotxes aparcats. Emparats per la foscor del pàrquing, els joves trencaven els vidres i se’n duien els objectes de valor. La Dolores Gabarri, que regenta l’única guingueta de la zona també va patir fins en tres ocasions els robatoris al seu negoci. Rebentaven la porta a la nit i agafaven el gènere. «Aquí cal més seguretat, algú que faci rondes contínuament», es queixa.Recentment, agents de la Guàrdia Urbana s’han topat amb alguns joves immigrants sense referents familiars a la zona. En tractar-se de menors, els agents ho comuniquen als Mossos d’Esquadra que els acompanyen als centres de menors de la Generalitat que tutela aquests nois fins als 18 anys.Villamayor diferencia entre dos fenòmens que conviuen al Miracle. Per una banda, aquests joves immigrants, entre ells menors, que es mouen per la zona i, per l’altra, els sense sostre. Des dels serveis socials els coneixen bé. Els treballadors municipals els informen sobre les places als albergs o hostals però prefereixen dormir al carrer. El regidor de Seguretat explica que el fenomen dels MENA és una problemàtica «social i educativa» que s’ha de solucionar a partir del treball conjunt de Generalitat i Ajuntaments.