«Volem baixar el preu del lloguer per lluitar contra l'exclusió social»

Carla Aguilar aposta per un acord amb ERC i la CUP per formar un Ajuntament «feminista» i per «descentralitzar» les decisions de govern

Actualitzada 22/05/2019 a les 21:04

—L’únic pacte que existeix és el que ell fa amb la dreta. En les últimes eleccions la gent va votar socialistes, majoritàriament, i al final ha tingut un govern de dretes. Nosaltres no hem pactat res. El que està dient en realitat és que té por d’un pacte d’esquerres. En el nostre cas el nostre eix és aquest i les nostres propostes són municipalistes.—Només podríem pactar amb les esquerres. Plantegem una alternativa, que sigui una ciutat del canvi que només podrà ser secundada per candidatures que estiguin per això. No crec que puguem perpetuar cap política de dretes que s’allunyen de la gent i no afavoreixen al 99% de la població.—Mantenim el seu espai i l’ampliem. Tenim una candidatura que és molt més àmplia integrada per persones que vénen de partits tradicionals i de Podem, que ha estat des del principi a Tarragona i que ha incorporat persones de moviments socials, entitats veïnals, pensant en una aposta alternativa i guanyadora.—No creiem que s’hagin d’apostar per crear nous barris en base a nous centres comercials. És una bogeria tenint en compte com tenim la ciutat. Necessitem petites intervencions perquè l’espai públic sigui habitable. Volem protegir el petit comerç, recolzar iniciatives que existeixen i que aporten llocs de treball de qualitat. No podem deixar la ciutat com un llenç blanc perquè les grans empreses facin el que considerin.—Ens ho hem de creure, no només per una qüestió ideològica, també és més eficient i dona treball de qualitat. Hem de dinamitzar els carrers per atraure activitat econòmica. Com? Amb cultura al carrer, per exemple, amb iniciatives dels comerços. Hi ha entitats culturals que volen fer coses i es troben amb una paret que és l’Ajuntament que no els acompanya com ha passat amb la Tabacalera.—No és massa creïble que sigui d’ús ciutadà. En la inauguració les entitats van quedar una mica difuminades, poc informades i poc incorporades. Hauríem d’haver incorporat la ciutadania abans. Fem-ho de veritat i apostem per l’esport base.—És un problema fonamental. Estem arribant a uns preus gairebé similars als del pitjor moment de la crisi i hem d’intervenir. La regulació és la manera més fàcil i eficient i ràpida, però al Parlament deien que ho volen tirar enrere. Som dels únics grups que apostem per la regulació i és una mesura que es nota en el dia a dia de la gent. Garantiria l’accés a l’habitatge de la gent jove que té molts problemes per emancipar-se i seria útil per lluitar contra l’exclusió social que comencen amb la pèrdua de l’habitatge.—Descentralitzar les decisions perquè siguin més eficients. Ens hem d’aproximar a les diferents realitats de Tarragona, una ciutat dispersa i descohesionada.—Limitaria d’una forma positiva, amb més pàrquings dissuasoris i millors connexions amb les voreres i carrils bici.—No ho tenim contemplat. Sí que hi hauria més zones per a vianants però no per treure els cotxes en sí amb polítiques punitives.—No, molta gent necessita aparcar i venir al centre per feina.—Incorporarem una regidoria de Feminisme i LGTBQ. Hi haurà una visió de gènere transversal en totes les polítiques. Hem de tenir en compte que les dones tenen taxes d’atur més altes que els homes, estan més dedicades a la criança i la cura de la gent gran. Apostem per una ciutat més segura per les dones, que hi hagi una millor comprensió de la violència masclista a un nivell mes ampli.