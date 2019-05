Nebreda intervé en campanya per donar suport a la llista de Centrats

L’exdiputada del PP diu que «centrar-se és, avui, una aposta arriscada, però és la solució de futur»

Catalanista no independentista

Montserrat Nebreda, exdiputada del Partit Popular i professora universitària, va venir ahir a Tarragona per donar suport a la llista de Centrats a les eleccions municipals del pròxim diumenge que encapçala Carlos Calderón, de Lliures, i que té com a número dos a Josepa Loos, de Convergents. Nebreda va manifestar que «centrar-se és, avui, una aposta arriscada perquè reps pals de tothom, però és la solució de futur». En relació a les propostes que plantegen partits amb els quals competeix Centrats, Nebreda va dir que «per governar cal tenir idees i per créixer cal entomar reptes».Nebreda va afirmar que en unes eleccions municipals «s’ha de pensar en clau de ciutat, perquè Tarragona reeixi, i això s’ha de projectar a Catalunya i a la resta de l’Estat». En aquest context, va dir que la candidatura que lidera Carlos Calderón «és una força centrista, dialogant, que acabarà entrant en el Parlament de Catalunya», va vaticinar.«Ser de centre implica mirar a la gent des d’un punt de vista empàtic i pensar que la raó no només la té una part», va remarcar Nebreda, per afegir que «intentarem que Carlos sigui una peça important en l’Ajuntament de Tarragona perquè comenci a vestir aquest missatge dins del consistori, perquè un palau es comença amb una primera pedra».Nebreda va dir de Calderón que «és una persona que genera confiança en la gestió del dia a dia enfront dels que pensen només en els presos i en el record de l’1-O, i de cara al 26 de maig cal pensar només en Tarragona.Per la seva banda, Carlos Calderón va lamentar que el PSC «segueixi prometent el mateix que fa dotze anys: són els mateixos i les mateixes cares». Calderón també va criticar Ciutadans. «Ha promés que invertirà dos milions d’euros i jo em pregunto si els posarà Viñuales de la seva butxaca». «L’únic que ha fet a l’oposició ha estat perdre dos regidors pel camí», va remarcar el candidat de Centrats, qui també va «lamentar» que Esquerra Republicana «només digui que està disposat a parlar quan els comerciants i empresaris els demanen fets», i el fet que «el PDeCAT només digui que és partidari de fer això i allò, i tot el que calgui només per quedar bé davant dels votants».Carderón va definir la seva candidatura com una formació «de centre, moderada, catalanista i no independentista».