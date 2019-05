La RSAT proposa recuperar una inscripció de l'Antiga Audiència

La frase es troba a la façana i fa referència a l’Escola de Dibuix, Nàutica i Matemàtiques

Actualitzada 23/05/2019 a les 08:59

La Reial Societat Arqueològica Tarraconense (RSAT) proposa la substitució del rètol d’acer inoxidable que hi ha a la part superior de la façana de l’Antiga Audiència per la inscripció gravada sobre la pedra el 1826, on posa Publicum Studiosae Juventutis Grafices Aeteneum, que en una traducció actualitzada es correspondria amb «Ateneu públic per a la joventut estudiosa de les arts gràfiques». Aquesta iniciativa de l’Arqueològica parteix després que el passat cap de setmana es produís el despreniment de parts de la cornisa de l’edifici de la plaça del Pallol.L’edifici, que conté restes romanes i medievals d’especial importància, ha estat a usos molt diversos al llarg dels darrers dos segles. El 1801 va albergar l’Escola de Dibuix, Nàutica i Matemàtiques, auspiciada per la Societat Econòmica d’Amics del País.L’Arqueològica va recordar un escrit de Llorenç Miquel on deia que els alumnes de la classe de matemàtiques van formar una unitat de sapadors durant la Guerra del Francès per defensar la ciutat de l’ofensiva de l’exèrcit de Napoleó. L’escola va ser restaurada el 1814, poc després de la retirada francesa de Tarragona, el 1813. L’any 1826 l’edifici va ser reformat, construint-se una nova façana i adoptant la forma que té en l’actualitat. Uns anys més tard, el 1883, l’immoble va ser objecte d’una nova reforma per convertir-lo en la seu de l’Audiència Provincial de Justícia, creada poc abans. No va ser fins al 1973 que aquesta dependència de l’administració de justícia es va traslladar a l’edifici de la Rambla President Companys.L’Arqueològica considera que «que en el moment d’intervenir per restaurar la cornisa es podrien treure les lletres amb acer inoxidable i recuperar la inscripció original». «Pensem, també, que seria convenient considerar la denominació antiga d’Escola de Dibuix i Nàutica o pot-ser d’Acadèmia de Belles Arts com deia Llorenç Miquel el 1833, recuperant d’aquesta manera el nom d’una institució genuïnament nostra», va dir.L’edifici de la plaça del Pallol també ha estat seu del Col·legi d’Advocats i de la Facultat de Dret de la Universitat Rovira i Virgili, i actualment és propietat de l’Ajuntament de Tarragona. Al segle XVI es va establir el pes de la farina, una oficina municipal encarregada de controlar el pes de gra abans i després de moldre’s. D’aquesta activitat s’ha conservat una sitja localitzada al vestíbul, rodejada per parets de carreus d’època romana.