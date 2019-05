La Guàrdia Urbana de Tarragona comença a multar les infraccions en patinet

Des que el març es donés per acabada la campanya d’informació, els agents han interposat dues sancions a usuaris infractors

Actualitzada 22/05/2019 a les 20:52

És una imatge fàcil de veure als carrers de la ciutat. Patinets elèctrics damunt de la vorera esquivant vianants, a vegades a gran velocitat, saltant-se els semàfors o fins i tot circulant amb dues persones a bord. Aquestes accions estan prohibides, segons el decret municipal que regula l’ús d’aquests vehicles. Després d’una campanya d’informació a la ciutadania sobre les normes de circulació que afecten els patinets elèctrics, la Guàrdia Urbana ha imposat les primeres multes a usuaris infractors.La Katerin Pérez (28 anys) es mou cada dia en patinet elèctric. No està al corrent de les normes de circulació que afecten el seu vehicle però creu que és perillós que hagi de circular al costat dels cotxes. «No anem a la mateixa velocitat», es queixa. El passat desembre l’Ajuntament va aprovar un decret pel qual obligava als patinets a circular per a la calçada, el més a la dreta possible i a un màxim de 25 quilòmetres per hora. Pérez, que reconeix que es puja a la vorera si hi ha molt trànsit, reclama més carrils bici per aquests vehicles. «No és just que ens posin multes si no tenim carrils per a nosaltres», comenta. Oscar Robledo, que regenta un restaurant a prop del Parc Central hi coincideix. Calen més carrils bici.Des del març i fins al dilluns passat, la policia tarragonina ha imposat dues sancions. En el primer cas, la multa va ser de 100 euros per un usuari que circulava amb una segona persona dalt del patinet. En una altra ocasió, els agents van sancionar amb 200 euros a un infractor que no es va aturar correctament en un semàfor. Si el sancionat paga en 20 dies des de la notificació, la multa es pot reduir a la meitat.Els veïns apunten a un cert «desordre» en la circulació d’aquests vehicles. És el cas de l’Ángel. «Haurien de fer algun curset de formació. També podrien fer un carril específic», proposa aquest veí, que coneix diversos casos de petits accidents amb vianants. «Ho veig bastant desordenat», explica.Des de la terrassa del seu bar de l’Eixample, José Luis Comin demana més respecte a les persones que es mouen amb aquest mitjà de transport que ha proliferat en els últims anys. «Alguns corren que se les pelen. Haurien de portar casc», assenyala aquest home que reivindica que la vorera «està feta pels vianants». Núria Farrol, 30 anys, veu positiu que l’ús dels patinets s’estengui. A Farrol no li agrada viatjar en bus. Si Tarragona tingués un sistema de lloguer d’ús compartit de patinets elèctrics com altres ciutats de l’Estat, explica, el prendria com el seu transport habitual. La regidoria de Mobilitat va anunciar que a partir de l’abril diverses empreses que ofereixen aquest servei podrien desplegar els seus vehicles. Malgrat això, les eleccions han paralitzat l’arribada d’aquestes companyies estrangeres. El futur Ajuntament elegit el 26-M haurà de decidir si dona llum verda definitivament a aquest model de mobilitat.«És la modernitat!», comenta, amb presses el Pau, repartidor, en ple servei a la Part Baixa. «Que la gent vagi com vulgui. Aquesta és una ciutat petita, no anem tan apretats com a Barcelona», opina.