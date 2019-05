El 21% dels nens revisats per la Fundació iMO a Tarragona té problemes de visió

L’ens ha fet exploracions oculars gratuïtes a alumnes dels col·legis Bonavista i Joan XXIII de la ciutat en risc d'exclusió social

Actualitzada 23/05/2019 a les 11:48

La Fundació IMO ha portat el seu Programa de salut ocular en la infància desafavorida aquests mesos d’abril i maig a Tarragona. En concret, l’ens fet revisions oculars gratuïtes als col·legis Bonavista i Joan XXIII de la ciutat en risc d'exclusió social. Arran de la campanya en aquesta zona, en la qual es treballa des de finals del 2015, els oftalmòlegs i optometristes han detectat que un 21% dels alumnes presentaven problemes de visió i han diagnosticat 4 nous casos d’astigmatiste i un de miopia. Així mateix, han proporcionat una trentena d'ulleres i sis oclusions a alumnes d'educació infantil i primària.Aquest projecte té per objectiu detectar problemes oculars en edat pediàtrica, a més d’oferir seguiment i tractament mèdic. Les noves campanyes han tingut lloc a Tarragona i també a l'Hospitalet de Llobregat i Carabanchel (Madrid), localitats en les quals el projecte ja està consolidat, i se sumen a les revisions fetes durant el primer trimestre de l'any a Badalona, així com a Lleida i Terrassa. En total, en aquest començament del 2019, el setè any de desenvolupament del projecte, ja s'han atès sense cost prop de 700 nens i nenes en risc d'exclusió social. El programa tancarà el semestre amb noves exploracions a finals d’aquest mes al districte de Nou Barris, a Barcelona.