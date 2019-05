«Ballesteros es va obsessionar amb el Mercat i, ara, dels Jocs ni en parla»

Rubén Viñuales presenta el seu partit, Ciutadans, com l’única alternativa al canvi i recorda que no pactarà ni amb els independentistes ni amb Vox

—Imagina si espero incrementar el vot, que espero guanyar i poder governar. Vam quedar segons a les darreres municipals, quan ningú hi donava un duro, a només 30 vots per aconseguir un cinquè regidor i, ara, el que volem és guanyar perquè Tarragona necessita reactivar-se, ser capital de veritat i amb Josep Fèlix Ballesteros, que vol que li paguem la jubilació, és complicat. Vam ser segona força a gairebé tota la ciutat i la primera en alguns punts, com a la Móra. Ara hem de ser la primera força.—Crec que no. S’ha demostrat que, aquí, la gent aposta per opcions més moderades, més centrades, com la nostra, que fugim dels extrems; i Vox hi és, als extrems. La gent de Tarragona ha de pensar en el vot útil, el partit que garanteix que no hi haurà estelades a l’Ajuntament, com nosaltres. Després de les generals, el secretari del PSC a Tarragona, Santi Castellà, va dir que la seva prioritat era pactar amb els republicans i que ho digui una veu autoritzada com ell deixa clar el que volen fer. Nosaltres no, no pactarem amb partits independentistes, ni amb els partits dels extrems.—Quan fas una cursa, si mires al del costat, la perds. Has de sortir a guanyar. Ciutadans surt a guanyar. Tarragona necessita un nou govern i no passa ni per ERC ni per Ballesteros.–Absolutament no. Nosaltres podríem haver entrat a governar, ens ho va demanar Ballesteros, però li vam dir que no perquè no volíem ser la seva crossa, volíem un canvi real. Va entrar el PP i es notarà a les urnes perquè no han sabut fer les coses.—Amb l’auto d’apertura de judici. Si ha d’anar a judici, no pot ser alcalde, ni pot ser soci de govern. No és el mateix un auto de continuació de PA que un d’obertura de judici amb un escrit d’acusació de fiscalia que considera que s’han produït certs delictes.—Ballesteros s’ha de preguntar si és la situació més digna per a un alcalde i si els estatuts del seu propi partit diuen alguna cosa al respecte. Quan hi ha escrit d’acusació, ha de posar el seu càrrec a disposició.—Hem fet la mili, hem après com funciona l’ajuntament i tot el que podem fer. Hi ha coses que es poden millorar només amb la voluntat. A la nostra candidatura tenim molts tècnics, fins i tot de l’Ajuntament, perquè els tècnics saben com millorar les coses, però si la voluntat política no els ajuda, els resulta difícil. Hi ha molts exemples. En el tema de llicències es pot seguir el model d’altres ajuntaments als quals els col·legis professionals els passen l’examen previ del visat i s’estalvien mesos de tràmits. D’altra banda, hem de crear l’àrea de coneixement i qualitat, còpia de la Diputació, on enginyers informàtics homogeneïtzen procediments i busquen solucions tècniques. Hem d’internar guanyar funcionaris, traient cues de l’OMAC, que no tenen sentit al segle XXI, o crear la taula de col·laboració público-privada del turisme. A Tarragona només hi ha el públic, quelcom inversemblant, no passa en cap lloc.—Per què ho diferencien? Perquè ho diferencien també de la cultura? Li posaré un exemple: no toquen músics als carrers perquè una ordenança –que es va sotmetre a un canvi de xapa i pintura per un problema concret que hi va haver– no els ho permet. Cal que passin coses al carrer, perquè generen comerç, turisme... Tarragona és avorrida! Hi ha 5.400 aturats del sector serveis i ningú en parla. Només s’han preocupat de quatre coses i, a Ballesteros, se li nota. Ell va dir «el Mercat Central serà la meva tomba» i s’hi va obsessionar en un edifici que es va construir en dos anys i es va inaugurar el 1915 però s’ha reformat en deu. I encara treu pit, però al seu vídeo de campanya no parla del seu projecte estrella: no parla ni dels Jocs Mediterranis, ni de l’Smart City.—El PP està dolgut per la fotografia de l’acord, perquè no ho devien saber, però això són coses de la política que a la gent no li interessa. A la gent, el que l’importa és que hi hagi diners i, ara, la Brigada d’Intervenció Ràpida està fent moltes actuacions gràcies a això. Són diners que no haguessin posat si no fos per nosaltres i són els de 2019. Ara hi ha eleccions, ens queda la resta de l’any i potser no seran els pressupostos de Ballesteros, sinó els nostres.—Tres o quatre.—No.—La comissió feia responsable al govern de fer-nos partícips de com anava tot, però no ho va saber utilitzar. Sabrem la veritat quan finalitzi la fundació perquè el control és ex post. Demanarem tots els papers.—Tot. És una fundació i podrem veure-ho tot: el que s’ha gastat, d’on ha sortit... Acabar amb l’opacitat és l’assignatura pendent del govern.—Quan ens diuen si estem d’acord amb el pla urbanístic de la Budellera, em sorprèn, perquè aquest projecte, jo no l’he vist. Vam votar en contra del projecte inicial i el definitiu no l’hem vist, i som la segona força. Ara diuen que s’ha de fer per fases i ens assabentem per la premsa. No puc estar en contra del POUM, perquè és el que genera seguretat jurídica i va costar 13 anys; ERC en fou l’artífex, aquells que tant ho critiquen... Podem modificar parcialment plans, sexennis, reduir edificabilitats, però no crec que el pla de la Budellera el vegin els meus ulls.—Jo m’he reunit amb tothom i, en aquest cas, el que em van donar va ser un fulletó publicitari amb les fotografies d’allò que diuen que volen que sigui, però res del projecte. A més, aprofito per a dir que, soc previsor i m’ho pago tot amb la meva targeta. La gent, sovint, és dolenta... I estic d’acord en el fet que s’ha de construir i rehabilitar, perquè la gent se’n va a Vila-seca. Hi ha molta demanda i poca oferta i els preus s’encareixen a la ciutat.—Tarragona necessita un nou hospital o reformar el que té, però està el de Reus a pocs quilòmetres i hem de començar a pensar en l’àrea metropolitana, en col·laborar, no en competir.—La contracta de la brossa acaba el 2023. Si entro com a alcalde, diré que comencin a redactar el nou plec. Vull un contracte millor i un millor control del contracte, no dels treballadors. I cal diferenciar entre incivisme i contracte i també entre els treballadors i el que fa l’empresa adjudicatària.