Veïns de Parcel·les Iborra al·legaran contra el projecte d'urbanització

Aquest col·lectiu diu que «ens volen fer pagar 400.000 euros que haurien d’assumir l’Ajuntament, Endesa i Gas Natural»

Actualitzada 21/05/2019 a les 21:06

Prop de quinze de les famílies que resideixen a les Parcel·les Iborra –una tercera part, aproximadament– presentaran al·legacions contra el projecte d’urbanització de la zona que, actualment, està a exposició pública. Jordi Turmo, en representació d’aquest sector de veïns propietaris de les parcel·les considerades més petites, va mantenir ahir una reunió amb els afectats a l’Ermita de la Salut per acabar de detallar el contingut de les al·legacions que formalitzaran davant l’Ajuntament. «Som partidaris de la urbanització, però no acceptem el repartiment dels costos econòmics, ja que perjudica els propietaris de les parcel·les petites i es beneficia als que tenen les més grans», va dir. «Volem que el repartiment sigui just, equitatiu», va recalcar.Turmo va argumentar que «els propietaris de parcel·les d’uns 400 metres quadrats hauran de pagar de mitjana 30.000 euros per la urbanització, mentre que als de les més grans els sortirà per entre 300.000 i 400.000 euros, amb la gran diferència que podran fer negoci, ja que podran construir fins a 24 habitatges». «És aquí on existeix una desproporció amb la qual no hi estem d’acord, a més d’altres aspectes».Segons Turmo, el pressupost de la urbanització «ascendeix a 3,1 milions d’euros i, d’aquests, hi ha 400.000 que els hauria d’assumir l’Ajuntament, Endesa i Gas Natural, però en el projecte es diu que ho haurem de pagar nosaltres». Va posar com a exemple que «es vol posar una canalització d’aigua de la qual es beneficiarà el Nàstic però que haurem de pagar nosaltres».El passat 5 de maig el regidor de Territori de l’Ajuntament de Tarragona, Josep Maria Milà, va informar a aquesta redacció que el projecte d’urbanització podria començar «en mig any». Milà també va dir que el pressupost s’ha reduït en gairebé dos milions d’euros.Davant d’un grup d’unes quinze persones, Turmo va assegurar que tant la Junta de Cooperació com l’associació de veïns «estan controlades pels parcel·listes més grans i mai es reuneixen amb nosaltres«. A més, «són els que ens han representat davant de l’Ajuntament, tot i les diferències de criteri que tenim, per la qual cosa pensem que no ens representen».Turmo va matisar dient que «no estem en contra que ells puguin construir, sinó que la distribució del pagament de la urbanització ha de ser més proporcional i ha de ser en funció dels beneficis posteriors que pugui obtenir cada un dels parcel·listes, en el cas que puguin construir habitatges». En aquest context, el portaveu d’aquest sector de propietaris va explicar que «algunes de les parcel·les petites perdran molts metres quadrats, ja que s’hauran de fer carrers, en dues d’elles els treuen molt terreny, mentre que hi ha algunes que creixeran i, en aquests casos, els propietaris estan vinculats a la Junta de Cooperació».Turmo va remarcar que existeix una qualificació diferent de les parcel·les que pertanyen al mateix pla urbanístic. Els petits propietaris es qualifiquen amb l’etiqueta 17 A1, mentre que els grans ho fan amb el 17 B12. «Això dona als propietaris amb les parcel·les més grans una possibilitat de construir diferent, que suposa un greuge comparatiu en relació al fet que tenim parcel·les més petites». «La possibilitat de fer inversions és mol diferent», va subratllar Turmo.El portaveu dels veïns es va mostrar especialment crític amb Josep Fèlix Ballesteros. «Parlar amb l’alcalde és tan difícil com fer-ho amb el Papa», va afirmar. «Ho hem demanat de totes les maneres possibles i moltes vegades, però no hi ha hagut manera de reunir-nos amb ell», va dir. Turmo va lamentar, per altra banda, que «ens hem assabentat que el projecte d’urbanització està a informació pública perquè hem consultat el DOGC, ja que ningú a l’Ajuntament ens ha informat directament».