Tarragona i Reus posen en marxa un web per les eleccions municipals

El proper diumenge, es podrà consultar el minut a minut de l'escrutini dels comicis del 26 de maig

Actualitzada 22/05/2019 a les 15:31

L’Ajuntament de Tarragona i el de Reus han posat en marxa aquest dimecres una pàgina web específica per les eleccions municipals de diumenge. En aquestes es pot consultar el cens, les meses electorals, la seva ubicació, així com la distribució de la ciutat per districtes. Un dels apartats més interessants és l’històric de les eleccions municipals i els indicadors de participació. A més, tota la informació es pot filtrar per meses i zones.Les pàgines web serviran per seguir el minut a minut de l'escrutini dels comicis del 26 de maig. Les dades de participació també s'aniran incorporant a les 14:00 hores, les 18:00 i les 20:00.En el cas de la de Reus, com a novetat han incorporat l'eina del Pactòmetre, que permetrà fer sumes de regidors electes per configurar possibles majories de govern. Aquesta eina es posarà en funcionament quan el recompte estigui ja en fase avançada. Tanmateix, per primera vegada, l'Ajuntament de Reus oferirà també les dades de les eleccions al Parlament Europeu.La pàgina web de Tarragona es pot consultar al següent enllaç , al igual que la de Reus