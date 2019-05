Laia Estrada promet acabar amb el «caciquisme» de Ballesteros a la ciutat de Tarragona

Els cupaires reivindiquen en l’acte central de campanya la tasca a l’oposició «combatent» els Jocs, la Budallera i el servei d’escombraries

Actualitzada 21/05/2019 a les 22:15

Guanyar regidors per «combatre» amb més força la política «caciquil» de l’Ajuntament de Tarragona, o fins i tot prendre les regnes de la plaça de la Font. És el missatge que ahir va llençar la CUP en el seu acte central de campanya a l’Antiga Audiència. La seva portaveu, Laia Estrada, va fer una defensa tancada de la feina dels cupaires aquests quatre anys des de l’oposició, destacant les investigacions judicials contra la corrupció obertes a instàncies dels anticapitalistes com el cas Inipro que afecta l’alcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros.«Hem demostrat que som alternativa. Hem combatut com ningú els Jocs Mediterranis, el projecte de la Budallera i el contracte d’escombraries que costa als tarragonins 20 milions d’euros anuals», exclamava Estrada des de l’escenari.Davant d’unes 150 persones, Estrada va carregar durament contra la gestió de Ballesteros. «Portem massa anys que les decisions es prenen tenint en compte els lobbies i tenim massa exemples de malbaratament de diners públics», afirmava, també en referència als 50 milions d’euros que va costar la remodelació del Mercat Central. «Hem de fer de la transparència una nova manera de gestionar la ciutat», assenyalava. Estrada va recordar que, des de fa anys, diferents entitats demanen un estudi de qualitat de l’aire i va alertar que els cupaires mai «claudicaran» davant les empreses químiques de la ciutat.Abans d’Estrada, mitja dotzena de candidats de la llista independentista van desfilar per un escenari que lluïa una urna de l’1 d’octubre. Les reivindicacions a la votació de 2017 i a la mobilització del 3 d’octubre en contra de l’actuació policial va ser una constant en els discursos dels candidats i militants. «Sense desobediència no hi ha independència, s’ha demostrat», llençava, animat, Santi Fortuny, d’Endavant Osan. «Hem d’estar als municipis per impugnar les institucions i evitar les privatitzacions de les ciutats que tant ens estimem», proclamava.L’exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, acusada de desobediència, que va marxar a Ginebra (Suïssa) després de ser citada a declarar per l’1-O, va donar el seu suport a la candidatura d’Estrada a través d’un vídeo enregistrat. La portaveu de la CUP al Parlament, Maria Sirvent, també va fer costat a la cap de llista tarragonina demanant el vot per un «municipalisme rupturista».La número 2 de la llista, Eva Miguel Gascón, va centrar el seu discurs en enumerar els projectes, a parer seu, fracassats del mandat socialista i per rebutjar els futurs. «El Banc d’Espanya ha de ser un centre cívic i l’Antic Preventori de la Savinosa pot ser un hostal públic o la facultat de Ciències Jurídiques, però en cap cas pot esdevenir un hotel de luxe per uns pocs privilegiats», reclamava. Gascón creu que «les coses es poden fer diferent prioritzant les persones».Gemma Lladó, número 16 de la llista, va acusar Ballesteros de ser «còmplice» de l’expansió de Vox i de permetre que el líder d’extrema dreta Santiago Abascal es «passegi» per la ciutat. Lladó va lamentar que es «criminalitzi» el moviment antifeixista, però va avisar que no deixaran de «lluitar» per denunciar el feixisme.