La inauguració dels Jocs Mediterranis i la construcció d'habitatges centren el debat

El debat organitzat per Catalunya Informació ha comptat amb diversos moments tensos entre els candidats a les eleccions municipals del 26 de maig, especialment quan es parlava dels Jocs Mediterranis i de l’habitatge. L’esdeveniment esportiu, i especialment la cerimònia d’inauguració, ha protagonitzat la primera picabaralla de la conversa entre els candidats. «La imatge que vam donar va ser vergonyosa», ha començat el candidat d’ERC Pau Ricomà. Davant d’això, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), ha reconegut: «És veritat que la inauguració no va ser tot el reeixida que haguéssim volgut», una afirmació que ha fet riure Laia Estrada. «Va ser un desastre, per favor!», ha respost la cap de llista de la CUP, que ha afegit que «encara estem pendents de saber la xifra real del balanç econòmic dels Jocs». Per la seva banda, Dídac Nadal (Junts) ha obert de nou més tard el tema afirmant que «es van fer uns Jocs d’esquenes a la mateixa ciutat» i aquí ha estat on l’alcalde ha insistit a atribuir la responsabilitat de la manca de presència d’entitats i elements locals a les mateixes associacions. «Només cal parlar amb elles per saber què va passar», ha respost Nadal. «Es va fer una inauguració de caràcter mediterrani», ha dit Ballesteros. «Sí, amb el paracaigudista amb la bandera espanyola», ha reblat Ricomà. Josep Fèlix Ballesteros s'ha vantat, com en altres debats, de ser «l’únic que duu l’escut de Tarragona a la solapa», tot i que al principi la presentadora ha informat que se l’havia tret per la calor.Un altre tema de debat ha estat com afrontar la manca d’habitatge a la ciutat. Quan Ricomà ha parlat del pla de la Budellera, Nadal ha protagonitzat un dels pocs moments en què els dos socis de govern a la Generalitat s'han enfrontat. «El pla va ser aprovat per ERC», ha recordat el cap de llista de Junts per Tarragona. «Està impulsat per un promotor que vostè coneix millor que jo», ha respost el republicà. La picabaralla ha seguit més tard, quan Ricomà ha proposat construir 17.500 habitatges mitjançant plans de millora urbana. «Això suposaria construir 570 edificis, el planejament no ho permet», ha dit Nadal. «El que hi ha buit per rehabilitar és el 2% del parc d’habitatge», ha afegit Ballesteros. Ricomà i Estrada han intentat resituar el debat cap a la rehabilitació d’habitatges buits i en estat ruïnós, però el candidat republicà ha provocat una nova reacció de l’alcalde en afirmar que «l’Ajuntament ha fet zero habitatges de lloguer social». «L’edifici de davant de Joan XXIII sota els Mossos d’Esquadra és tot habitatge de lloguer social, a la política s’ha de venir après», ha contestat l’alcalde.Les picabaralles entre els candidats –també en manteniment del patrimoni i en la gestió turística– ha deixat en segon pla les intervencions de les candidates d’En Comú Podem (Carla Aguilar) i del Partit Popular (Elisa Vedrina, que substituïa José Luís Martín). Vedrina ha defensat les polítiques de la regidories que porta el seu partit, mentre que Aguilar s'ha mostrat partidària que Tarragona sigui «ciutat del canvi».