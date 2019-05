Dídac Nadal critica Ballesteros per Ca l'Ardiaca i diu que «es fa l'enfadat»

El portaveu del PDeCAT diu que «l’alcalde és incapaç de finalitzar projectes que promociona»

Actualitzada 21/05/2019 a les 21:17

Dídac Nadal, regidor i portaveu del PDeCAT a l’Ajuntament de Tarragona, va criticar ahir el posicionament de l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros en relació al projecte hoteler de Ca l’Ardiaca. El passat dilluns, Ballesteros va acusar els propietaris «d’enganyar» i va proposar comprar l’immoble de la Part Alta per destinar-ho a «equipament municipal».Nadal va recordar que «l’any 2011 el senyor Ballesteros va presentar, en roda de premsa, els nous propietaris de Ca l’Ardiaca que havien de fer un hotel que ajudaria al creixement de la Part Alta». «Durant tots aquests anys –va afegir el portaveu del Partit Demòcrata–, el senyor Ballesteros va estar contemplant la figura del constructor i hoteler com una de les persones que havia cregut en Tarragona per la seva inversió». Segons Nadal, «el resultat d’aquesta operació és que, des de l’any 2011 fins a l’actualitat, no només no s’ha fet res, sinó que l’immoble es troba en un important grau de deteriorament que ha requerit la col·locació d’una bastida que, per cert, s’ha convertit en el símbol desgraciat del Pla de la Seu».En aquest context, Nadal va dir que «el senyor Ballesteros es fa l’enfadat i ara ens explica que sancionarà als constructors, aquells amb els qui feia la roda de premsa l’any 2011, quan els qualificava de magnífics promotors immobiliaris». «Ens trobem amb un nou cas IKEA, en el qual es demostra que el senyor Ballesteros és incapaç de finalitzar projectes que ell mateix promociona i dona les culpes de la seva incapacitat a altres», va comentar. Nadal va dir també que «ara, a quatre dies de les eleccions municipals, promet la compra de l’edifici per fer un equipament», per afegir que «Tarragona no es mereix tornar a ser enganyada».En declaracions a Diari Més, Ballesteros va apuntar com a possible destí de Ca l’Ardiaca la Casa de la Festa que actualment està ubicada en un immoble de la Via Augusta. El preu de compra apuntat per l’alcalde és de mig milió d’euros.Ballesteros va afirmar que la paciència «s’està acabant». «Estic fins als trons que aquesta gent ens enganyi», va dir l’alcalde en relació a la promotora que va adquirir l’immoble del Pla de la Seu. Desarrollos Arbe es va comprometre a transformar Ca l’Ardiaca en un hotel de cinc estrelles el 2009. Aquest any farà una dècada i, de moment, no es veu una sortida clara al conflicte que mantenen els promotors i l’Ajuntament.