Blanca Marsinach i Fundació Repsol segueixen apostant pel teatre adaptat

Tarragona ha acollit l'obra 'Se vende Ático' interpretada per actors professionals amb i sense discapacitat

Actualitzada 22/05/2019 a les 16:21

Fundació Repsol

La Fundació Repsol i la Companyia de Teatre de Blanca Marsillach han presentat aquest dimecres a Tarragona la desena edició del seu projecte Taller de teatre adaptat per a persones amb discapacitat intel·lectual. Sota el lema lema «Diversitat a Escena» es busca reivindicar el paper professional de les persones amb discapacitat en el món de la interpretació.La representació ha tingut lloc a la Fundació Barrié i ha comptat amb la presència Luisa Roldán, gerent de l'àrea Social i de Voluntariat de Fundació Repsol i l'actriu i productora Blanca Marsillach.L'obra triada per a aquesta edició és Se vende un Ático, una peça que estarà de gira per Espanya des de febrer a juny de 2019. Quan acaba l'obra, els assistents tenen l'oportunitat de pujar a l'escenari a improvisar les escenes més divertides de la peça.Per cinquè any consecutiu, actors professionals amb i sense discapacitat han compartit les taules. Adela Estévez i Miriam Fernández, dues actrius amb discapacitat física, es van unir a l'actor i director Xabier Olza en aquest projecte fa cinc anys, i en 2018 es va unir Daniel Olías, actor amb discapacitat intel·lectual.El text d'Adolfo Marsillach presenta a un exmatrimoni i les noves relacions que cada membre estableix després d'aquest delicat i nou tràngol.La col·laboració de Fundació Repsol i Varela Producciones es va iniciar el 2010 amb el primer programa de teatre adaptat on es va presentar l'obra El reino de la tierra de Tennessee Williams. Des de llavors, més de 10.000 persones s'han beneficiat d'aquest projecte de teatre adaptat per a persones amb capacitats diferents, que fomenta la integració d'aquest col·lectiu a través de la cultura. Al 2014 es va decidir fer un pas més i es va estrenar al Teatro La Latina Yo me bajo en la próxima ¿y usted? , i al setembre de 2015 van arribar a realitzar una temporada al Teatro Fernán Gómez.La Fundació Repsol està compromesa en contribuir a la integració social de les persones amb discapacitat i, per a això, treballa en iniciatives que abasten l'educació, la cultura i l'esport, promovent activitats inclusives.A més a més, la cultura és un element clau per a la inclusió i per això, a més d'aquest programa de teatre, desenvolupa altres iniciatives com a tallers literaris, formació artística de persones amb discapacitat intel·lectual i el projecte Més cultura, Més inclusió l'objectiu del qual és que les persones amb discapacitat participin de la cultura, no només com a espectadors, sinó també com a creadors i professionals.