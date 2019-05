Un viatge per la psicodèlia d'Oest Trip

Nou disc de la banda d’Oest de Franc, guitarrista acompanyant de Gerard Quintana o Joan Masdéu

Actualitzada 20/05/2019 a les 20:34

Oest Trip, la banda capitanejada pel sabadellenc Oest de Franc, presenta els propers 23 i 24 de maig seu treball homònim a Reus i Tarragona. Amb aquest treball Oest de Franc, conegut per tocar la guitarra acompanyant músics com Joan Masdéu, Tancat per defunció, Bikimel o Gerard Quintana, fa el salt definitiu a la composició, amb vuit temes que transiten de la psicodèlia i el pop de finals dels anys seixanta fins al folk, amb algunes pinzellades de blues. «Aquest era el plantejament que buscava des del principi», confirma el músic. «Durant molt de temps, la psicodèlia em va seduir molt, i suposo que a l’hora de fer l’àlbum és habitual emmarcar-se en algun lloc, en una mena d’exercici d’estil». Això no obstant, el líder d’Oest Trip assegura que una de les premisses a l’hora de composar era la de «passar per diferents llocs», i que no hi hagués un sol estil «que seguís la mateixa línia». Per aquest motiu Oest de Franc va composar un bon nombre de temes, que van anar descartant fins quedar-se amb les vuit peces que conformen el disc. «Els vam estar treballant amb el trio, fins i tot fent bolos amb ells, fins que van sonar bé», explica.La formació que ha enregistrat el disc està formada per Oest de Franc (guitarra, veu i composició), Sergi Carós (baix i veus), i Iol Cases (bateria). D’altra banda, el treball, que es va gravar íntegrament amb cinta, ha estat enregistrat i masteritzat a Vapor Studio de Sabadell per Pep Tvrdy i Valentí Adell, amb la producció del mateix Oest de Franc.Les peces d’Oest Trip desgranen pensaments sobre l’amor i el desamor des d’una mirada nostàlgica i conscient del pas del temps, si bé el seu autor admet que aquesta mirada «és menys melodramàtica que altres coses que havia fet, mirant de treure la tragèdia de les parts de la vida que no són tan brillants». En l’aspecte musical es tracta d’un treball que busca la coherència entre les influències de l’època daurada però amb ulls posats en l’actualitat.Oest de Franc presentarà en directe aquest nou disc el dijous 23 de maig a la Sala Absenta de Reus i l’endemà, divendres 24 de maig, a la sala Stone de Tarragona. «Al concert de presentació hi afegirem algunes versions especials que no seran temes gaire coneguts, per complementar estilísticament altres cançons. En ser un format no tan elèctric, estilísticament canviarà una mica, i jugarem amb això», ha avançat.En l’actualitat Oest Trip acompanya Gerard Quintana en el seu projecte en solitari, Intocables, un recull de cançons que han estat prohibides i que pretén ser un cant contra la censura i per la llibertat d’expressió, amb temes de John Lennon, la Velvet Underground o Serge Gainsbourg.Oest Trip ja es pot comprar a través de la pàgina de RGB ( www. rgb.cat ) i també està disponible a les plataformes digitals. També s’ha presentat el videoclip del single Com fulles d’un arbre.