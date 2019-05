'Silenci, rebel·leu-vos' ha arribat aquest dimarts als 200 dies de protesta davant els jutjats de Tarragona

L’acció pretén interpel·lar a jutges i fiscals perquè es «rebel·lin» contra l'existència de «presos polítics i exiliats»

Actualitzada 21/05/2019 a les 15:46

El col·lectiu ‘Silenci, rebel·leu-vos’ ha fet aquest dimarts l’acció reivindicativa número 200 davant els jutjats de Tarragona. El grup organitza concentracions diàries -de dilluns a divendres- davant els jutjats de Tarragona, des del 12 de juny passat. En concret, l'acció es convoca entre les nou del matí i les dues del migdia, i tothom que ho vol està cridat a fer-hi acte de presència. Entre les dotze i dos quarts d'una, però, els manifestants es posen dempeus i, en estricte silenci, exhibeixen pancartes contra la repressió i per la llibertat. Aquest dimarts eren més d’una cinquantena. L’objectiu és interpel·lar directament a jutges i fiscals perquè es «rebel·lin» contra l'existència de «presos polítics i exiliats».El portaveu del col·lectiu, Lluís Pastrana, s’ha mostrat satisfet dels resultats de la iniciativa i ha indicat que, sumant les aportacions de tothom, se superen les 10.000 hores de protesta. Pastrana ha insistit que el seu objectiu és «interpel·lar a la ciutadania en general i, especialment, al col·lectiu de jutges, fiscals i policies perquè no callin davant les prevaricacions, les injustícies i infraccions de principis de drets fonamentals i de dret processal».El col·lectiu també fa concentracions a l’entorn del Tribunal Suprem a Madrid, coincidint amb el judici del procés. Pastrana ha destacat que alguns agents de la policia espanyola els han reconegut «en privat i amb la boca petita» que s’avergonyeixen de les imatges de l’1-O i que «no es reconeixen com a cos quan veuen les barbaritats» d’aquella jornada.