S'enfronta a tres anys de presó per emmagatzemar milers de cartes i peluixos de Pokémon i Pikachu falsificats

Actualitzada 21/05/2019 a les 13:49

La fiscalia demana tres anys de presó per l’administrador d’una empresa del polígon Francolí de Tarragona que emmagatzemava 13.000 cartes i 1.281 peluixos que reproduïen els símbols de Pokémon i Pikachu, dues marques titularitat de Nintendo, sense consentiment de reproducció ni de comercialització.La troballa la va fer la Guàrdia Civil el 10 de febrer del 2017 durant una inspecció fiscal al magatzem de l’empresa, dedicada al comerç majorista i minorista. L’home, d’origen xinès, està acusat d’un suposat delicte contra la propietat intel·lectual. A més de la pena de presó, la fiscalia li demana 8.640 euros de multa i que indemnitzi la multinacional japonesa amb 15.412,5 euros -el benefici que hauria pogut obtenir amb la venda del material-.La firma constava com a empresa de comerç majorista i minorista d’articles d’ús domèstic, peces de roba, complements tèxtils i de cuir. El ministeri públic també assenyala la societat empresarial com a responsable civil subsidiària i sol·licita la destrucció dels productes intervinguts. El cas arribarà a judici als jutjats penals de Tarragona.