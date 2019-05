Queixes per la conversió de zona blava en càrrega i descàrrega a la zona del Mercat Central

Els veïns retreuen a l’Ajuntament la manca de places de zona verda al centre de la ciutat

Actualitzada 21/05/2019 a les 21:28

L’Associació de Veïns Tarragona Centre ha rebut queixes per la conversió de places de zona blava en càrrega i descàrrega al centre de la ciutat. L’Ajuntament va habil·litar el passat dilluns una part del carrer Soler perquè hi puguin aparcar les furgonetes dels venedors del mercat de marxants de la plaça Corsini que té lloc dimarts i dijous.«Fa molts anys que som un zero a l’esquerra», assegura la presidenta de l’entitat veïnal, Núria Sabat. Des de fa temps reclamen places de zona verda perquè els veïns aparquin. El consistori els respon que no hi ha espai suficient. Quan el dilluns els veïns es van llevar, van veure unes línies grogues al carrer Soler que delimiten una nova zona de càrrega i descàrrega. «Per això sí que hi ha espai», es queixa Sabat.Des de l’Ajuntament, la regidoria de Mobilitat i la de Comerç es passen la pilota l’un a l’altre sobre qui és responsable d’aquesta actuació. Ahir, una filera de furgonetes ja utilitzava l’espai que permet aparcar de sis del matí a quatre de la tarda. Sabat ha rebut nombroses queixes de veïns que veuen com perden espai per aparcar els seus vehicles.Abans, les furgonetes ja aparcaven a la zona superior del carrer Soler. Ara, també aparquen des de Cervantes fins el Gasòmetre. El carrer Lleida també disposa de nou espai perquè aparquin els vehicles del mercadet.Pels veïns del centre, el problema d’aparcament només és un més de la llarga llista de reclamacions i promeses incomplertes per l’actual govern socialista de Josep Fèlix Ballesteros. Sabat explica que el consistori va acceptar fer un parc al carrer Ixart, però que finalment es va fer enrere. «Fa tres anys el projecte estava aprovat. Ens van dir que tenien els diners però no es va fer amb l’excusa de la seguretat», lamenta Sabat, que no entén la decisió. «És un carrer de vianants. Podrien posar-hi tanques», afegeix. Els veïns també reclamen un parc infantil de 10 metres per 10 metres a la plaça Corsini. Sabat afirma que només hi ha el parc de la plaça Verdaguer. «Els nens han de fer cua per pujar als gronxadors», assenyala.Sabat assegura que, en quatre anys, només ha aconseguit una reunió amb Ballesteros. «Després de demanar-la durant molt temps, finalment només ens vam reunir 45 minuts», explica molesta. «Hi ha un menysteniment», afirma. La última trobada amb l’alcalde es va produir el febrer de 2018. «Ens va prometre que ens tornaríem a reunir després, però encara esperem», explica Sabat. «Fins que no hi hagi un canvi de govern no esperem res», lamenta aquesta veïna. Entre altres mesures, Sabat també reclama, des de fa temps, horts urbans al centre.