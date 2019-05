Puigdemont i Torra demanen el vot per Dídac Nadal i per entrar a Europa

El president de la Generalitat diu en l’acte central celebrat al Teatre Metropol que «Dídac té un projecte molt potent per Tarragona»

Les cares de diputats espanyols

El president de la Generalitat, Quim Torra, va donar suport a Dídac Nadal, candidat de Junts per Tarragona a les eleccions municipals del pròxim diumenge, en l’acte central de campanya que es va celebrar ahir a la tarda al Teatre Metropol. Un dels moments més esperats per part dels assistents va ser la intervenció en directe del president Carles Puigdemont, candidat de Junts per Catalunya –Lliures per Europa– a les eleccions que decidiran la composició del nou Parlament Europeu.Puigdemont va ser molt aplaudit pels assistents, que gairebé omplien el teatre de Jujol. «Admiro molt al Dídac perquè li veig fusta d’alcalde i diumenge serà l’alcalde de Tarragona», va dir des de Bèlgica, abans d’endinsar-se en la política espanyola i europea. «Ens volen callats, tancats a la presó i els murs van caient», va dir Puigdemont, qui va afegir que «al Congrés i al Senat han donat una imatge impròpia d’Europa», en referència a la recollida d’actes d’ahir per part del senador Raül Romeva i dels diputats Junqueras, Rull, Turull i Sánchez.El president Puigdemont va assegurar que «Europa porta un any i mig atònit, sense entendre què passa, i nosaltres volem portar Catalunya al cor d’Europa». «Ens veuran entrant al Parlament Europeu com a homes lliures que som i ho farem oberts al diàleg i compromesos amb la no-violència», va afirmar.Per la seva part, el president Torra va expressar tota la confiança en l’alcaldable de Junts per Tarragona i va dir que «vull que l’alcalde de Tarragona vingui al Palau de la Generalitat i convidaré el Dídac». En clau de política general, el president de la Generalitat va dir que «el diumenge hem de deixar muts a molta gent, no només a Arrimadas, i ho hem de fer pel president Puigdemont». També va dir que «qui ens amenaça d’aplicar el 155 no ens fan port perquè som els del sí a la independència, els del sí a la República Catalana». Torra, no va deixar passar l’oportunitat de comentar la polèmica pel no nomenament com a senador del socialista Miquel Iceta. «El PSC no ha demanat perdó per aplicar el 155 i no ens interessa saber qui presidirà el Congrés i el Senat, sinó la República Catalana».Torra, va demanar el vot a les eleccions europees per Puigdemont, Comín i Ponseti. «Només per veure les cares que posaran els diputats espanyols al Parlament Europeu ja val la pena». Com acostuma a dir de manera habitual, «estem al costat correcte de la història», va remarcar Torra. Pel que fa al candidat a l’alcaldia de Tarragona, Nadal va manifestar que en la confecció de la candidatura «hem superat la lògica de partit, unint moltes sensibilitats». En aquest moment, va convidar tots els membres de la llista a pujar a l’escenari. En clau nacionalista, Nadal va dir que «ens estan atacant, no ens respecten, ens fan un judici infame i per això demano el vot per Puigdemont».També van intervenir Eusebi Campdepadrós, qui va recordar el tarragoní Antoni Rovira i Virgili, «que va morir a l’exili», mentre que la número 5, Roser Olivé, va defensar la cultura popular i va dir que «soc lesbiana amb orgull i la meva passió és la gralla». «Tarragona plora», va remarcar.