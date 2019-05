«Proposem fer un contracte per asfaltar els carrers de manera planificada»

Martín afirma que «Tarragona no s’ha transformat en els últims dotze anys perquè ningú ha tingut clar el model de ciutat i som els únics que el tenim»

Actualitzada 21/05/2019 a les 09:28

—Una que no s’ha fet mai a la nostra ciutat, com és fer un contracte per a quatre anys per asfaltar els carrers de manera planificada en lloc de posar pedaços. És important asfaltar i pintar els carrers. Nosaltres apostem fort en aquest sentit i proposem fer una planificació per asfaltar carrers cada any.—El PP entén que Tarragona no s’ha transformat en els últims dotze anys perquè ningú ha tingut clar el model de ciutat. Pensem que som els únics que el tenim. Falten moltes coses i nosaltres les resumim en quatre eixos.—Cal millorar l’espai públic perquè és la base de tot i fer una ciutat atractiva. Proposem fer el que anomenem Passeig dels Miradors a la Via Augusta fins a la Móra. Només el PP està explicant com vol connectar el centre amb els barris de Ponent i de Llevant. També proposem la Rambla del Mar, per unir la Rambla Vella amb la plaça dels Carros millorant els carrers i que aquests tinguin voreres més amples per, per exemple, revitalitzar el comerç. També volem que el Miracle sigui una platja urbana, donant-li nous usos i que el turisme sigui un altre dels eixos. Tot això es pot fer baixant l’IBI un 25 per cent en quatre anys. Tarragona és la ciutat d’Espanya amb l’IBI més car. És una proposta que tenim molt estudiada.—Reorganitzar el funcionament de l’Ajuntament. Tenim excel·lents funcionaris, però la maquinària ha d’estar millor organitzada perquè tot flueixi més ràpidament.—El límit el tenim posat en els partits separatistes. El PP ha demostrat que, quan governa a Tarragona, es pot dir que la nostra és una ciutat constitucionalista, lliure de pancartes independentistes. Altres partits no ho tenen tan clar. El PSC ha dit que està disposat a pactar amb Esquerra i Ciutadans ha pactat amb separatistes per tenir un seient a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.—Amb els separatistes. És evident.—L’any 2016, quan vam arribar a un acord, va quedar clar que era un pacte de ciutat per millorar Tarragona i sense ideologia i penso que ho hem aconseguit. Les àrees que gestiona el PP són les millor valorades pels ciutadans i ho seguirem fent si és necessari.—El PP va treure els pitjors resultats de la seva història, és evident, però a Tarragona la gent valora el nostre treball i, a més, en unes municipals es vota les persones i els projectes, i nosaltres tenim els millors fins al punt que alguns partits ens els ha copiat. Són dues eleccions que no es poden extrapolar.—Puntuem el PSC amb un notable. Com he dit, dins del govern les àrees millor valorades són les del PP, com quan hem abaixat el preu dels aparcaments a 5,50 euros. Les nostres àrees tenen una nota més alta.—En l’actualitat, és clar que és constitucionalista o independentista. Hi ha partits que no queda clar que són i giren a un costat o un altre segons els seus interessos. Però, no vull parlar dels altres.—Una ciutat amable. Tinc una obsessió i aquesta és millorar les voreres, enllumenat públic, l’arbrat, els jardins, renovar l’espai públic. Per això seria important fer un contracte per asfaltar els carrers, com he dit a l’inici de l’entrevista. Un cop arranjada la ciutat, la nostra aposta passa per una nova gestió turística i del patrimoni i, com també he comentat, baixar l’IBI un 25 per cent. També volem que els museus i monuments estiguin oberts cada dia de l’any. És un cercle: a més ingressos, més inversió en el patrimoni. No podem oblidar que Tarragona és l’única ciutat catalana declarada Patrimoni de la Humanitat i hem de treure profit d’aquest fet.