L’Ajuntament licitarà un projecte que modificarà l’aspecte de l’edifici del Fòrum i una porta de vidre permetrà observar les restes de l’interior

Actualitzada 21/05/2019 a les 08:14

Bon estat de conservació

L’Ajuntament de Tarragona, per encàrrec de la regidoria de Patrimoni, recuperarà la porta de la Torre Romana de l’Antiga Audiència i substituirà el mur de totxo actual amb l’objectiu que es pugui accedir a l’edifici des del carrer Ferrers, mitjançant una nova porta de vidre que permetrà veure, des de l’exterior, les escales romanes que hi ha a l’interior en un perfecte estat de conservació. L’anunci previ de licitació preveu que el cost del projecte serà de poc més de 53.000 euros, IVA inclòs. La intervenció disposa del vistiplau de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona. Un cop s’adjudiquin les obres, el projecte haurà de ser realitat en un període màxim de dos mesos.A més de procedir a la construcció d’una porta de vidre, la intervenció preveu la realització d’un estudi arquitectònic estructural, un d’arqueològic i un de restauració. En aquest espai es va habilitar una porta metàl·lica d’emergència quan l’immoble va ser destinat a seu del Col·legi d’Advocats.L’edifici està situat en una de les quatre cantonades del Fòrum de la Província de Tarraco –de similars característiques que el Pretori– i conté les escales que facilitaven la connexió del gran edifici de l’administració romana amb el Circ. Rodejada per les estructures d’aquest edifici estava la Plaça de Representació de Tarraco, la més gran de tot el món romà, amb una planta rectangular de 318 metres de llarg per 175 metres d’amplada, localitzada en la que es coneix com la Segona Terrassa. En la superior hi havia el Recinte de Culte i en la inferior el Circ.En aquest espai patrimonial que es correspon amb l’immoble de l’Antiga Audiència se superposen tres etapes constructives molt diferents: la romana, la medieval i la moderna. El nou tancament s’ubicarà al costat medieval, alliberant totalment el d’època romana, mostrant la potència del mur original. Cal recordar que en aquest immoble es mostra a les visites la maqueta de Tarraco.La porta romana està en perfecte estat, tant de conservació com estructural. Els redactors del projecte afirmen que el procés d’obertura «no té cap afectació estructural, ara bé, el nou pòrtic d’accés que emmarca la porta s’ubica en la zona més fràgil, per garantir totalment la seva estabilitat, que és la medieval, feta de maçoneria revestida de carreus no gaire gruixuts». Per altra banda, superada la porta original, es preveu alliberar el paviment romà, ara sota la porta actual.«Per visualitzar-lo bé, es proposa la col·locació d’una passera de vidre que salva els dos primers graons», indiquen els arquitectes redactors del projecte, els quals remarquen que «per visualitzar bé tota l’amplada i potència de l’escala de pedra de Santa Tecla, caldrà eliminar el replà d’accés al pla inferior». La Torre Romana és considerada BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) des de l’any 1931, per la seva importància arqueològica i històrica. Al seu interior conserva diversos elements de l’arquitectura romana que la converteixen en una peça única que, a més, serveix per comprendre com funcionava la capsa d’escales del gran edifici del Fòrum de la Província.